Turizmin başkenti, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
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Turizmin başkenti, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

17.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:36

Antalya Cumhuriyet Meydanı Devriye görevi yapan polis ekipleri Boş park ve caddelerden görüntüler Antalya Yat Limanındaki sessizlik Konyaaltı sahili Sahilde gezinti yapan turistler ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa...

Antalya Cumhuriyet Meydanı

Devriye görevi yapan polis ekipleri

Boş park ve caddelerden görüntüler

Antalya Yat Limanındaki sessizlik

Konyaaltı sahili

Sahilde gezinti yapan turistler ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise sadece turistlerin yürüyüş yaptığı görüldü.

Kentte, polis ekipleri ise devriye görevi yaparak kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Turizmin başkenti, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Turizmin başkenti, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Turizmin başkenti, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü
Turizmin başkenti, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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