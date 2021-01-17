Turizmin başkenti, sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü

Antalya Cumhuriyet Meydanı

Devriye görevi yapan polis ekipleri

Boş park ve caddelerden görüntüler

Antalya Yat Limanındaki sessizlik

Konyaaltı sahili

Sahilde gezinti yapan turistler ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kalırken, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise sadece turistlerin yürüyüş yaptığı görüldü.

Kentte, polis ekipleri ise devriye görevi yaparak kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş