"Turizmin başkenti"ne girmek için her yola başvuruyorlar
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"Turizmin başkenti"ne girmek için her yola başvuruyorlar

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile ilçelere giriş ve çıkışlarda denetimler büyük bir titizlikle aralıksız sürdürülüyor.

18.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:06

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile ilçelere giriş ve çıkışlarda denetimler büyük bir titizlikle aralıksız sürdürülüyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, Kovid-19'un Türkiye'de görülmesinden itibaren tedbirler çok sıkı uygulanıyor.

Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı büyükşehirler arasında yer alan kentte, birlikte çalışan polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını artırdı.

Sağlık ekiplerinin de görev yaptığı uygulama noktalarında, vatandaşların ateşleri ölçülüyor, gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Kentin 22 yol kontrol ve arama noktasında görevlendirilen 500 kişilik ekip, gece gündüz demeden herkesin sağlığı için görev yapıyor. Köy yollarında da denetimleri ihmal ekipler, hava sıcaklığının arttığı günlerde bile görevlerinden hiç taviz vermiyor.

Araçları tek tek durduran ekiplere, narkotik dedektör köpekleri de eşlik ediyor.

Kente girmek isteyen 3 bin 989 araç sürücüsü geri çevrildi

Durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolculara seyahat belgelerini ya da görev kağıtlarını soran ekipler, salgının başladığı günden bu yana kente kaçak girmek isteyen 3 bin 989 araç sürücüsünün geçişine izin vermedi.

Seyahat kısıtlamasının bulunduğu illerden gelenler de geri gönderilerek şehre alınmıyor.

Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında da uyarıyor.

"Portakal bahçemi sulamaya geldim"

Öte yandan kente giriş yapmak isteyen birçok kişi de yalan beyanda bulunuyor, çeşitli bahanelere sığınıyor.

Plakaları tek tek Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) sorgulayan ekipler, araçların hangi güzergahtan kente geldiklerini belirliyor. "Burdur'dan geliyoruz", "Isparta'dan geliyoruz" gibi yalan beyanda bulunan bazı otomobil sürücülerinin PTS kayıtlarında Ankara ve İstanbul'dan yola çıktıkları ortaya çıkınca büyük şaşkınlık yaşadıkları ifade ediliyor.

Bazı sürücülerin de "Portakal bahçemi sulamaya geldim". "Zeytinlerimi toplayacağım", "Annem hasta, onu görmeye geldim", "Araç kullanmayı bilmeyen aileme şoförlük yapıp onları memleketime götüreceğim", "Cenazemiz var", "Annemi özledim" gibi bahanelerle kente girmeye çalıştığı öğrenildi.

Yapılan sorgulamalarda bu gerekçelerin de asılsız çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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