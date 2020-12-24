"Turizmin başkenti"nde yılbaşında da Kovid-19 tedbirlerinden taviz yok

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yılbaşı gecesi için sıkı tedbirler uygulanacağını, tüm güvenlik güçlerinin gece boyunca teyakkuzda olacağını bildirdi.

Yazıcı, AA muhabirine, bu yıl dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi olumsuzluklardan dolayı zor günler yaşadığını söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da Kovid-19 tedbirlerini her zaman üst düzeyde tuttuklarını aktaran Yazıcı, kentte vaka sayılarının 9 Aralık'a göre düşüş gösterdiğini dile getirdi.

Tedbirlerin yoğun uygulandığını vurgulayan Yazıcı, ceza uygulamaktan mutlu olmadıklarını ama artık ikaz döneminin bittiğini ifade etti.

Hep birlikte basit kurallara uyulduğunda vaka sayılarının düştüğüne değinen Yazıcı, kuralların cezayla veya hatırlatmayla değil, bilinçli olarak tüm vatandaşların uygulaması gerektiğini kaydetti.

Denetlemeler üst düzeyde tutulacak

Yazıcı, Antalya'nın "turizmin başkenti" olarak nitelendirildiğini, kentteki vaka sayılarının, hastanelerde yaşanabilecek kritik durumların dünya kamuoyunu ilgilendirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kent bir dünya şehri. Bilinçli hareket edilmesi gerekiyor. Yılbaşı için de yapacağımız çalışmalar hazır. Yılbaşı bu yıl biraz farklı olacak. Koronavirüsle mücadelemizde 'Bir gece eğleneceğiz, arkadaşlarımızla dostlarımızla bir araya geleceğiz.' diye taviz vermeyeceğiz. Antalya olarak çok ciddi şekilde tedbirler alıyoruz. Bakanlığımızdan alınan ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, yılbaşı gecesi saat 22.00'den itibaren çok seri şekilde açık olan tüm işletmeleri denetleyeceğiz. Yılbaşı programı adı altında program ilan eden otellerimizi ikaz etmeye başladık. Saat 22.00 itibarıyla her türlü eğlence bitmek mecburiyetinde. Hiçbir işletme, restoran, kafe ya da başka alanlarda canlı ya da kaset, CD üzerinden müzik veya benzeri yayınlar yapma yetkisi yok, biz bunu denetleyeceğiz."

Herkesi, tedbirlere uymaya davet eden Yazıcı, "Yılbaşında eğlenceye yönelik yapılacak tüm sesli ya da görsel programların hepsi kısıtlanacak. Ben de bizzat denetleyeceğim. Jandarma, emniyet ve tüm kaymakamlarımıza talimat verdim. Antalya'dan 'yanlış yapılıyor' görüntüsünü vermemek için o gece hep beraber tüm güvenlik kuvvetlerimizle teyakkuzda olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız