"Turizmin başkenti"nde sıkı tedbirlerle Kovid-19 vaka sayıları düşüşe geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa işaret ettiği Antalya'da tedbirlerin artırılmasıyla vaka sayıları düşmeye başladı.

Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı kentte yoğun çalışma gerçekleştirildi.

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve Antalya Valiliğinin öncülüğünde ciddi çalışmaların yürütüldüğü kentte ek tedbirler hayata geçirildi.

Filyasyon ekiplerinin sayısı artırılarak denetimler, bulaşma riskinin yüksek olduğu yerlerde yoğunlaştırıldı.

Kentin işlek caddelerde görev yapan polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin sayısı artırıldı. Özellikle sahillerde, denizi gören park, bahçelerde bank ve oturma gruplarının üzerine şeritler çekilerek oturulması yasaklandı.

Çok sayıda iş yerinin bulunduğu trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'ne girenlerin sayısı 3 bin 500 kişiyle sınırlandırıldı.

Belediye ekipleri de dezenfeksiyon çalışmalarına yoğunluk vererek özellikle sitelerin girişlerinde, asansörlerde çalışmalar yaptı.

Bütün bu çalışmaların ardından kentteki vaka sayıları hızla düşerek 8 Aralık'tan bu yana yüzde 55 geriledi.

835 kişilik mücadele timi 7/24 görev yaptı

Kentteki 835 kişiden oluşan filyasyon ekipleri, Kovid-19 salgının başladığı tarihten bu yana 223 bin 750 filyasyonda bulundu. Bu rakamın 50 bin 12'si ise son 18 günde yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, kentte kasımda vaka artışının yaşandığını söyledi.

Turizm kenti olunmasına rağmen turizmin yoğun olduğu dönemde bile vaka artışı yaşanmadığını belirten Hülür, "Gerekli çalışmalar yapıldı. Kısıtlamaların azalışa etkisi oldu. Bakanımız Fahrettin Koca'nın talimatıyla filyasyon ekibimizin sayısını 402'ye çıkardık. Tüm ilçelerde sahada son iki haftadır yoğun bir filyasyon süreci yaşayarak temaslılardan hem numune almayı artırdık hem de ilaç dağıtımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Rehavete kapılmayın" uyarısı

Hülür, kente kurallara uyulmasının da vaka artışını durdurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Filyasyon ekiplerimizin toplumumuzu bilinçlendirmesi son derece önemli. Hem vakalar hem temaslılarda bu uyum oranının yüksek olduğunu gördük. Salgınla mücadele devam ediyor. Rehavet yaşanmamalı. Aynı ciddiyetle maske, mesafe, hijyen tedbirlerine uyulmalı. Sokağa çıkmayla ilgili yasaklara uyulmalı, toplu bir araya gelinmemeli.

Komşuya gitmek, komşuyu davet etmek gibi durumların oluşmaması ve bunun devam etmesini biz önemsiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin