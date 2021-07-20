"Turizmin Başkenti"nde Rus turist yoğunluğu arttı
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"Turizmin Başkenti"nde Rus turist yoğunluğu arttı

'Turizmin Başkenti'nde Rus turist yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bu yıl 2,5 milyona yakın yabancı turist ağırlayan Antalya'ya, Rusya'dan gelen uçuş sayısı artıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bu yıl 2,5 milyona yakın yabancı turist ağırlayan Antalya'ya, Rusya'dan gelen uçuş sayısı artıyor.

Denizi, kumu, güneşi, lüks otelleri, tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Antalya, dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen kent, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatilin adresi haline geldi.

Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırması, birçok ülkeden turistlerin gelmesi ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle Antalya'da hava, kara ve deniz trafiği arttı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'ya 1 Ocak-15 Temmuz döneminde 2 milyon 401 bin 470 yabancı turist geldi. En çok turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya oldu.

Ocak-Haziran 2020'de 145 bin 550 Rus turistin tatil yaptığı kente, bu yılın aynı döneminde 439 bin 209 Rus misafir geldi. Antalya'da 1 Ocak-15 Temmuz döneminde ise Rusya'dan gelen turist sayısı 765 bin 706'ya ulaştı. 22 Haziran'da 30 uçuşun gerçekleştiği Rusya pazarından günlük uçuş sayıları 100'e yaklaştı.

"Günlük 24-26 bin Rus turist geliyor"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Rusya pazarının açılmasının sektöre önemli bir motivasyon sağladığını söyledi.

Günlük 50-60 bin civarında yabancı turistin kente girdiğini belirten Yazıcı, hafta sonlarında daha yoğun turist geldiğini ifade etti.

Yazıcı, kente günlük 24-26 bin civarında Rus turistin giriş yaptığına dikkati çekerek, "Kentimize gelen misafirlerin yüzde 40'ını Ruslar oluşturuyor. Rusya'dan gelen misafirlerin daha da artacağını düşünüyoruz. Yoğunluğun kasım ayına kadar sürmesini bekliyoruz." dedi.

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz ise son günlerde hava trafiğinde yaşanan hareketliliğin dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Uluslararası alandan Antalya'ya bir günde 386 uçuşun gerçekleştiğine işaret eden Yavuz, "Antalya için son 20 ayın en yüksek rakamı. Bu yoğunlukta dünyada başka bir tatil destinasyonu yok diye biliyorum. Rusya'dan Antalya'ya 17 Temmuz'da 105 uçuşla 28 bin 500 turist geldi. Rusya'dan uçuşlar artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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