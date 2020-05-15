"Turizmin başkenti"nde otellerde Kovid-19 düzenlemesi (1)
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"Turizmin başkenti"nde otellerde Kovid-19 düzenlemesi (1)

Kültür ve Turizm Bakanlığınca konaklama tesislerine yönelik yayımlanan "hijyen" genelgesinin ardından Antalya'daki otellerde çalışma başlatıldı.

'Turizmin başkenti'nde otellerde Kovid-19 düzenlemesi (1)
15.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:25

Kültür ve Turizm Bakanlığınca konaklama tesislerine yönelik yayımlanan "hijyen" genelgesinin ardından Antalya'daki otellerde çalışma başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama sektöründe alınacak önlemlere ilişkin gönderilen genelge tesislere ulaştırıldı.

Bunun üzerine, konaklama sektörü hızlı bir çalışma başlattı. Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da otellerde titizlikle çalışmalar yürütülüyor.

Beş yıldız otellerin yoğunlukta bulunduğu "Turizmin kalbi" olarak nitelendirilen Belek'teki otellerin giriş kapısından lobiye, restorandaki açık büfelerden havuz ve plajdaki şezlong düzenine kadar her alanda sosyal mesafe kuralına göre çalışma gerçekleştiriliyor.

Otellerin giriş kapısına yerleştirilen termal kameralarla otelde çalışan personelin her gün ateş ölçümü yapılıyor. Sezon açılınca misafirin valizlerinin dezenfekte edilmesi için ozon cihazlarının yer aldığı odalar oluşturuldu. Valizler burada dezenfekte edildikten sonra müşterinin odasına götürülebilecek.

Restoranlarda açık büfe kaldırıldı, yerine sıcak yemeklerin etrafı cam bölmelerle kapatılarak, müşterinin temas etmemesi için yeni düzenlemeye gidildi. Bardak, çatal, kaşık ve bıçak paketli, tatlılardan salatalara, meyveye kadar bazı yiyecekler de tek kullanımlık kaplarda servis edilecek. Maske ve koruyucu siperlik takan garsonlar, müşterinin talebine göre yemekleri servis edebilecek.

Plajda ve havuzbaşında da şezlonglar 1,5 metre aralıkla yerleştiriliyor, müşteriye havluların poşet içerisinde teslim edilmesi için paketleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Otellerdeki tüm odalar onarım ve bakımdan geçirilerek, duvar kağıdı ve laminantları değiştiriliyor. Odalara nano teknolojiyle hazırlanmış leke tutmayan koltuklar yerleştiriliyor. Oda anahtar kartları ultraviyole lambasıyla dezenfekte edilecek, lobide ise tek kullanımlık kalemler yer alacak.

" Bu dönemde daha fazla personelimiz olacak"

Belek Turizm Merkezinde hizmet veren Susesi Luxury Resort Genel Müdürü Çağlar Bayrakçı, AA muhabirine, genelgedeki hükümlere tüm otellerin uymak zorunda olduğunu söyledi.

Genelgedeki kriterlere göre hazırlık yaptıklarını anlatan Bayrakçı, hijyene yönelik mesafelerin açıldığı, daha az misafirin olacağı bir döneme geçileceğini dile getirdi.

Her şey dahil sisteminde hizmet veren bir otel olduklarına değinen Bayrakçı, hizmetlerin tamamına yakınının devam edeceğini bildirdi.

Hem personel girişinde hem de lobide iki farklı ateş ölçer termal kameralar olacağını vurgulayan Bayrakçı, "Asansörlere tek kişi binilecek, sadece aynı aileler kalabalık binebilir. Her asansörün yanında kullanım kılavuzu ve dezenfektanlar olacak. Odaları, misafir çıktığı gün kullanmayacağız, bir gün boyunca havalandıracağız. Televizyon ve klima kumandası özel odalarda dezenfekte edilecek. Tüm tekstiller 70 derecenin üzerinde yıkanacak." diye konuştu.

Tüm oturma alanlarını tasarladıklarını, şezlongları dizdiklerini aktaran Bayrakçı, amfi tiyatroyu da sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediklerini söyledi.

Bayrakçı, bu dönemde daha fazla personel olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Eskiden otelimizi belirli aralıklarla ilaçlıyorduk. Artık kendi ULV cihazlarımız var. Restoranda gün sonunda tekrardan dezenfekte edeceğiz, odaları ve genel alanları periyodik dezenfekte edeceğiz. Misafirlerimizin sağlığını düşündüğümüz için her türlü tedbiri aldık. Sabırsızlıkla sezonun açılmasını bekliyoruz. Bayram sonrası yasakların kalkmasıyla haziran başında sezonun açılmasını bekliyoruz. Sürekli arıyorlar, otel olarak açığız ancak misafir alamıyoruz."

Öncelik sağlıklı güvenli bir ortam oluşturmak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da otellerdeki hazırlıkların yeni genelgeye göre yapıldığını ifade etti.

Sezona hazır olduklarını anlatan Atmaca, "Önce Türk misafirlerimizi bekliyoruz. Tüm paydaşların ortak hareket ettiği, sağlıklı güvenilir bir ortam yaratıp, misafirlerimize kavuşmak istiyoruz." dedi.

'Turizmin başkenti'nde otellerde Kovid-19 düzenlemesi (1)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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