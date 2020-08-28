"Turizmin başkenti"nde Kovid-19 denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Turizmin başkenti"nde Kovid-19 denetimi

Antalya'da, 200 asayiş ve 80 jandarma trafik timinin katılımıyla havadan ve karadan, trafikte ve sahillerde denetim yapıldı.

28.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:40

Antalya'da, 200 asayiş ve 80 jandarma trafik timinin katılımıyla havadan ve karadan, trafikte ve sahillerde denetim yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarındaki Gazipaşa'dan Kaş ilçesine kadar farklı noktalarda oluşturulan kontrol noktalarında çalışma gerçekleştirdi.

Trafik düzeni ve güvenliğini artırmak, farkındalık oluşturmak ve yeni kip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, 200 asayiş, 80 trafik timi, 2 atlı jandarma asayiş timi, 12 motosikletli trafik timi ve mobil PTS araçları görev aldı, 18 drone kullanıldı.

Sarısu bölgesinden havalanan sikorsky tipi helikopterle trafik timleri, Adrasan, Olimpos, Belek Turizm Merkezi, Çıralı başta olmak üzere ünlü sahillerde ve kontrol noktası oluşturulan bölgelerde denetim yaptı. Plajlarda yüzen bazı tatilcilerin denetim yapan helikoptere el salladığı ve fotoğraf çektiği görüldü.

Yüksek teknolojili termal kameralarla trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen araçlar, kontrol noktalarındaki ekibe anons edilerek, gerekli idari yaptırım uygulandı.

Yaklaşık iki saatlik denetimde 6 bin 420 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 127 kişiye, 56 bin 432 lira ceza uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahillerde alçak uçuş gerçekleştirilerek, özellikle kıyıda yoğunluk oluşan bölgeler tespit edildi. Tatilcilerin, maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması konusunda uyarılar yapıldı.

'Turizmin başkenti'nde Kovid-19 denetimi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor Ekonomi
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı Magazin
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı Ekonomi
Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var 3. Sayfa
3 kişiyi öldüren sanıktan çıldırtan savunma: Bende unutkanlık hastalığı var
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü 3. Sayfa
Kamyonetin çarpmasıyla telef olan hayvanlarına sarılıp gözyaşı döktü
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı Ekonomi
Altın ve dövizdeki yükseliş sonrası çelik kasa satışları patladı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
Paralarını çamur içerisinde buldu, suyla yıkadı
'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu ulaşım ve sosyal tesislerden ücretsiz yararlanacak
Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
Moloz döküm alanında genç kızın cansız bedeni bulundu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Bursa'da kamyonet motosiklete çarptı, bir aile yok oldu
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
İstanbul Teknik Universitesi'nin en başarılı 8 öğrencisi Arnavutluk'tan
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
'Valiyim' diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: 'Yine çıksam yine yaparım'
"Valiyim" diyerek iş adamlarını 1 milyon lira dolandıran şahıs: "Yine çıksam yine yaparım"
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
İki kardeş kestikleri ağacın altında kalırken, büyük kardeş hayatını kaybetti
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastadan halay isyanı
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk Fatih Dönmez Donald Trump Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Deniz Akkaya Halit Ergenç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Tv Türk Adana Milli
Şu an buradasınız: "Turizmin başkenti"nde Kovid-19 denetimi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 16:41:02. #1.14#
title