"Turizmin başkenti" kış aylarında spor turizmiyle hareketleniyor

Antalya, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğasının yanı sıra spor turizmine verdiği hizmetle de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi yaklaşık 15 milyon turist ağırlayan, geçen yılı da salgına rağmen yaklaşık 3,5 milyon yabancı turistle kapatan kent, gerek spor kampları gerekse müsabakalar için çok sayıda sporcuyu misafir ediyor.

Spor turizmi özellikle "ölü sezon" olarak değerlendirilen kış döneminde otellerin açık kalmasını sağlıyor.

Başta futbol olmak üzere yılda ortalama 2 bin takımı ağırlayan Antalya, bu yıl da Rusya, Ukrayna, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Türk Cumhuriyetleri'nden takımların tercihi oldu. Ocak ile mart arasında yaklaşık binin üzerinde takımın, kentte kamp yapması bekleniyor.

Birçok sektör doğrudan etkileniyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turizmde dünyanın en çok ziyaretçi alan ilk 10 destinasyonu arasında yer aldığını, Antalya'nın da kitle turizminin amiral gemisi konumunda olduğunu söyledi.

Kentte, nitelikli turist hedefi doğrultusunda alternatif turizm destinasyonlarının çeşitlendirildiğini aktaran Çetin, "Kentimizde turizmi alternatif alanlara ve farklı gelir segmentlerine hitap edecek şekilde çeşitlendirmek üzere müthiş bir dönüşüm de yaşanıyor. Bu dönüşüm alanlarından birisi de spor turizmi." dedi.

Çetin, Antalya'nın son 15 yılda spor turizmi altyapısı konusunda büyük aşama kaydettiğine dikkati çekerek, Alanya, Manavgat, Belek, Kundu ve Kemer'de birçok otelin altyapılarını spor turizmine uygun hale getirdiklerini belirtti.

Sadece futbol turizmine yapılan yatırımın bile kasım, aralık, ocak ve şubat dönemlerinde her yıl 2 bini aşkın futbol kulübünün kamp için Antalya'ya gelmesini sağladığını vurgulayan Çetin, futbolun yanı sıra golf, tenis, yüzme, dağcılık gibi çok farklı branşlardan takımların, sunulan imkanlar ve uygun ilkim dolayısıyla Türkiye'yi ve özellikle Antalya'yı tercih ettiğini dile getirdi.

Çetin, böylece "ölü sezon" olarak nitelendirilen dönemlerde de otellerin kullanabilme imkanına sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Spor turizminin etkin olduğu ölü sezonda otellerin açık kalması demek konaklama gelirinin yanı sıra istihdamın sürmesi, otele mal satan işletmenin, tarımsal üreticinin, taşımacılık yapan şoför esnafının para kazanması demektir. Yeni tip koronavirüs turizmde tercihleri değiştirdi. Spor ve kişiye özel hizmet sunan turizm alanları için çok daha büyük bir potansiyel var. Antalya olarak bu süreci iyi yönetebilirsek, Bakanlığımızın desteğini de arkamıza alırsak, ülke ekonomisine olan katkımızı çok daha yukarılara taşıyabileceğimize eminim."

Erkan Yağcı: "Antalya, spor altyapısı güçlü bir kent"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı da Türkiye turizm stratejisinin üç önemli unsurunu pazar, ürün çeşitliliği ve tanıtım ile algı çalışmalarının oluşturduğunu bildirdi.

Bu stratejinin salgından önce belirlendiğini dile getiren Yağcı, ancak su süreçte turizm çeşitliliğinin daha fazla önem kazandığını belirtti.

Yağcı, Türkiye olarak turizm hedefinin büyük olduğuna işaret ederek, "Turizmin çeşitlendirilmesi en önemli hedeflerimizden biri. Antalya spor turizmi açısından da altyapısı güçlü bir kent. Otellerimiz her alanda sporcuyu ağırlamaya hazır." ifadelerini kullandı.

Recep Şamil Yaşacan: "Spor turizmiyle kış döneminde oteller açık kalıyor"

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan da takımların kamp için Antalya'yı tercih ettiğini söyledi.

Kentte sadece futbol değil, bisiklet, kano, tenis, golf gibi birçok branşlarda hem kamplar hem de müsabakalar düzenlendiğini vurgulayan Yaşacan, "Turizm doğrudan 57 sektöre ekonomik katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra spor turizmini de düşündüğünüzde turizm, ülke ekonomisi için ciddi bir potansiyel. Özellikle spor turizmi, ölü sezon denilen süreçte devreye giriyor, bu da turizmin 12 aya yayılmasını sağlıyor. Kış döneminde de oteller açık kalıyor, istihdam devam ediyor, ekonomi canlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yazın yaşanan yoğunluğun, spor turizmiyle kış döneminde de yaşanabileceğine değinen Yaşacan, bunun için Antalya'da yeterli potansiyelin bulunduğunu kaydetti.

Yaşacan, nitelikli turizm için spor altyapı yatırımlarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bisiklet branşını örnek gösteren Yaşacan, "Sadece bisiklet sporu, Avrupa'da 52 milyar avroluk bir pazara sahip. Türkiye'de de turizmciler uyanıyor, bisiklet dostu oteller hazırlanmaya başladı. Bisiklet için rotaların da belirlenmesi ve çizilmesi gerekiyor. Birkaç yıl içinde bisiklet turizmi pazarından 5 milyon avro gelir elde edebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden