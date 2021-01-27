"Turizmin başkenti" kayak tutkunları için hazır

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi, 6 milyon liralık yatırımla yenilenerek sezon için hazırlandı.

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya'da, Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi, 6 milyon liralık yatırımla yenilenerek sezon için hazırlandı.

Deniz, kum, güneş ve tarihi yapılarıyla milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya, eşine ender rastlanan iklim ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine doyumsuz tatil imkanı sunuyor.

Sahilde güneşin ve denizin imkanlarından faydalanan misafirler, aynı saatlerde kent merkezine sadece 50 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde karın keyfini çıkarıyor.

Bakırlıtepe mevkisine 1971'de dönemin Valisi Hüseyin Öğütçen öncülüğünde kurulan kayak merkezine, kentten kara yoluyla 45 dakika süren bir yolculukla ulaşılıyor.

Acemi, orta seviye ve profesyoneller için 4 pistin bulunduğu Saklıkent'te, 6 milyon liralık yatırım yapılarak pistlerden tesisteki halatlara ve telesiyeje kadar yenilendi.

Kayakseverlere 5 kilometre kesintisiz kayak ve snowboard yapma imkanı sunulan merkezdeki konaklama tesisi de 1 milyon 200 bin lira yatırım yapılarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre düzenlendi.

Yeni kayak odası açılarak, tüm kayak malzemelerinin yenilendiği merkeze her misafir için dijital şifreli dolaplar yerleştirildi, Kovid-19 tedbirlerini gösteren çıkartmalar yapıştırıldı. Ziyaretçiler, ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte edildikten sonra maskeyle içeriye alınıyor.

Güvenli Turizm Sertifikası alındı

Saklıkent Kayak Kompleksi Genel Müdürü Hasan Sevindi, AA muhabirine, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının belirlediği tüm kriterleri yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikası aldıklarını söyledi.

Sadece konaklayacaklara değil, günübirlik misafirlere de güvenli hizmet sunduklarını vurgulayan Sevindi, bu yıl tesiste yeniliklere gittiklerini, yıllardır devam eden otopark sorununu çözdüklerini dile getirdi.

Otomasyon sistemlerini yenilediklerini, turnikeler yerleştirdiklerini, halatlara kadar değiştirdiklerini, restoran ve konaklama bölümünde de yeniliklere gittiklerini anlatan Sevindi, şöyle konuştu:

"Kovid-19 kapsamında önemli tedbirler alarak düzenlemelere gittik. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda misafirlerimize hizmet sunuyoruz. Kayağa yeni başlayanlar için oluşturduğumuz pistte yürüyen bant sistemi kurduk. Saklıkent, dünyada nadir bulunan merkezlerden biri. Aynı gün içinde hem sahilden denize girme hem de burada kayak yapma imkanınız var."

"Uluslararası yarışlar düzenlemeyi hedefliyoruz"

Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Cafer Nuroğlu da önemli merkezler arasında yer alan Saklıkent'i Türk sporuna kazandırmak istediklerini belirtti.

Buraya ulusal ve uluslararası alanda yarışlar yapılabilir belgesini almak istediklerini aktaran Nuroğlu, "Uluslararası yarışlar düzenlemeyi hedefliyoruz. Tesislerin tamamı elden geçirildi. Modern bir kayak merkezi oldu. Tüm hazırlıklar tamamlandı, sezonu açmak için yeterli karın yağmasını bekliyoruz. Denize yakın olması da büyük avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kayak eğitmeni Osman Özaydın ise sezon açıldığında her yaş grubundan misafire kayak eğitimi verilebileceğini, kayak için tüm ekipmanların yeni alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız