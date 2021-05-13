Turizmin başkenti bayramın ilk gününde "tam kapanma" sessizliğine büründü
Antalya Cumhuriyet Meydanı Sokak hayvanlarını besleyen belediye görevlisi Kaleiçi Boş caddeler Şehir merkezinde gezinti yapan turistler Konyaaltı sahili Konyaaltı sahilinde denize giren ve güneşlenen turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, yeni...
Antalya Cumhuriyet Meydanı
Sokak hayvanlarını besleyen belediye görevlisi
Kaleiçi
Boş caddeler
Şehir merkezinde gezinti yapan turistler
Konyaaltı sahili
Konyaaltı sahilinde denize giren ve güneşlenen turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş