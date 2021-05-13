Turizmin başkenti bayramın ilk gününde "tam kapanma" sessizliğine büründü
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Turizmin başkenti bayramın ilk gününde "tam kapanma" sessizliğine büründü

Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya Cumhuriyet Meydanı Sokak hayvanlarını besleyen belediye görevlisi Kaleiçi Boş caddeler Şehir merkezinde gezinti yapan turistler Konyaaltı sahili Konyaaltı sahilinde denize giren ve güneşlenen turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, yeni...

Antalya Cumhuriyet Meydanı

Sokak hayvanlarını besleyen belediye görevlisi

Kaleiçi

Boş caddeler

Şehir merkezinde gezinti yapan turistler

Konyaaltı sahili

Konyaaltı sahilinde denize giren ve güneşlenen turistler ANTALYA - Turizmin başkenti Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"da cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

Turizmin başkenti bayramın ilk gününde 'tam kapanma' sessizliğine büründü
Turizmin başkenti bayramın ilk gününde 'tam kapanma' sessizliğine büründü
Turizmin başkenti bayramın ilk gününde 'tam kapanma' sessizliğine büründü
Turizmin başkenti bayramın ilk gününde 'tam kapanma' sessizliğine büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş

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