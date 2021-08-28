"Turizmin başkenti" Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
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"Turizmin başkenti" Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı

'Turizmin başkenti' Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 5 milyonu geçti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 5 milyonu geçti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, doğal tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Akdeniz'in cazibe merkezi olan ve ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, 2021 yılı turizm verilerinin yüz güldürmeye devam ettiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı"nın Antalya'da başarıyla uygulandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da, kente hava yoluyla gelen turist sayısı 5 milyonu geçti. 2020 yılı 1 Ocak-27 Ağustos döneminde yurt dışından 1 milyon 428 bin 943 kişinin ziyaret ettiği Antalya'ya, bu yılın aynı döneminde hava yoluyla gelen turist sayısı yüzde 253 artış kaydederek 5 milyon 50 bin 701'e ulaştı. Verilere göre, geçtiğimiz yıl 1-27 Ağustos tarihleri arasında kente hava yoluyla gelen turist sayısı 672 bin 424 olurken bu yıl aynı tarihler arasında gelen turist sayısı 1 milyon 656 bin 19 oldu. Böylece kente hava yoluyla gelen turist sayısı bakımından

geçtiğimiz yıla göre aylık bazda yüzde 146 oranında artış kaydedildi."

Açıklamada, 2021 yılında, ocak ayından bu yana Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada, yüzde 34,61 ziyaretçi oranı ile Rusya'nın yer aldığı vurgulandı. Rusya'yı yüzde 20,59 ile Ukrayna, yüzde 11,95 ile Almanya ve yüzde 5,39 turistle Polonya takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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"Turizmin başkenti" Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı - Haberler
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