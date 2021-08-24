"Turizmin başkenti" Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Turizmin başkenti" Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı

'Turizmin başkenti' Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 5 milyona yaklaştı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, ağırladığı yabancı turist sayısında 5 milyona yaklaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle geçen yıl turizmde kötü bir sezon geçirilen "turizmin başkenti" Antalya'da, aşılamanın artması ve dünyada kabul gören Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın tüm işletmelerde uygulanması, turizmi yeniden hareketlendirdi.

Geçen yılı 3,5 milyon yabancı turistle kapatan kent, bu yıl bu rakamı ağustosta aştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 23 Ağustos itibarıyla Antalya'ya yurt dışından hava yoluyla 4 milyon 780 bin 710 turist geldi. Turistlerin büyük bir bölümünü ise Ruslar oluşturdu.

Kentte, iç pazarda da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Tesislerde doluluk oranı yüzde 80

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, geçen yıla göre iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Atmaca, 2020'den sonra bu hareketliliğin sektörü sevindirdiğini dile getirerek, "Yıl başında geçen yılın en az iki katı bir turist hedeflemiştik. Nitekim rakamlar bunu doğruluyor. Antalya olarak geçen yılın rakamını ağustosta geçtik. Yıl sonunda ise geçen yıl 3,5 milyon misafir ağırlamıştık, bu yıl en az 7 milyona ulaşırız. Tesislerimizdeki doluluk oranı yüzde 80." diye konuştu.

Atmaca, Güvenli Turizm Sertifika Programı, kentte aşılama oranının artması, turizm sektöründeki insanların büyük oranda aşılanması, tesislerde ciddi problemlerin yaşanmaması gibi etkenlerin, turizmi pozitif yönde etkilediğini söyledi.

Rusya'dan yoğun bir talep geldiğini belirten Atmaca, "En yoğun turisti Rusya'dan alıyoruz. Ukrayna, Polonya ve Ortadoğu pazarları gayet iyi gidiyor. İngiltere'de seyahat kısıtlaması var. Bu pazar da açıldığında çok daha iyi bir sezon yaşarız. Şu anda İsrail giriş ve çıkışı kapattı." dedi.

İç pazarın da sevindirici nitelikte olduğunu ifade eden Atmaca, salgından sıkılan, eve kapanan insanların tatil yapmayı tercih ettiğini aktardı.

Geçen yıl açılamayan oteller olduğunu anımsatan Atmaca, bu yıl hemen hemen hepsinin açıldığını kaydetti.

Ülkay Atmaca, kentte ciddi bir hava trafiği yaşandığını belirterek, "Sezonun uzayacağını, kasımın da çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü hala talep var, insanlar salgından sıkıldı, tatil yapmak istiyorlar. Her buldukları zamanı tatil ile değerlendiriyorlar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı
Manavgat'taki yangını başlattığı gerekçesiyle tutuklanan şahsın ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır, gündem olmak için yaptı
Ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Ormanı yaktığı iddiasıyla tutuklanan Ali Y.'nin ağabeyi: Kardeşim boşboğazdır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Burcu Biricik Kaan Yıldırım Merve Boluğur
Spor Gervinho Burak Elmas Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Turizmin başkenti" Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyona yaklaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:34:22. #1.16#

title