"Turizmin başkenti" Antalya'ya 3 günde 100 bin turist geldi
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"Turizmin başkenti" Antalya'ya 3 günde 100 bin turist geldi

Turizmin yeniden hareketlendiği Antalya'ya yurt dışından 3 günde 510 uçakla 100 bin yolcu geldi.

26.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:34

Turizmin yeniden hareketlendiği Antalya'ya yurt dışından 3 günde 510 uçakla 100 bin yolcu geldi.

"Çoklu üst yönetici" modeliyle hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, özellikle Rusya'dan uçak seferlerinin başlamasıyla Antalya Havalimanı'ndaki yoğunluğun arttığını söyledi.

Rusya'dan ilk etapta Antalya'ya 7 şehirden uçak geldiğini dile getiren Varol, bugün bu uçuş noktasının 16'ya çıktığını kaydetti.

Havalimanının sadece Rusya'dan değil, 31 ülkeden yolcu ağırladığını söyleyen Varol, gerek yolcu sayısında gerekse uçak sayısında artış yaşandığını bildirdi.

Bugünkü uçuş monitörlerinde Rusya, Almanya, Ukrayna, Polonya, İngiltere gibi önemli pazarların dışında Arnavutluk, Makedonya ve diğer Balkan ülkelerinin farklı noktalarından uçakların görüldüğünü belirten Varol, Antalya'nın güvenli turizm destinasyonu olduğunu kanıtladığını vurguladı.

"Yabancı turist sayısı 1 milyon 300 bini geçti"

Havalimanında nisan, mayıs ve hazirandaki sessizliğin sona erdiğini belirten Varol, şunları söyledi:

"Havalimanında hizmet verdiğimiz yolcu ve uçak sayısı her geçen gün artıyor. Cuma, cumartesi ve pazar günkü yoğunluğa baktığımızda, yurt dışından 3 günde 510 uçağa ve 100 bin yolcuya hizmet vermişiz, çok önemli bir rakam.100 bin yolcuyu buradan otellerine uğurlamışız. Dış hatlarda yılbaşından itibaren 1 milyon 300 bin yolcunun Antalya'ya geldiğini görüyoruz. Bu rakamın neredeyse yarısı sadece ağustosta gerçekleşmiş."

Geçen yıl daha fazla yolcuya ve uçağa hizmet verdiklerini dile getiren Varol, bugünkü salgın sürecinde bu kadar yolcuğu ağırlamanın da son derece önemli olduğunu vurguladı.

"Ukrayna pazarında sevindirici büyüme"

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürlerinden Bilgihan Yılmaz da normalleşme adımları ile Antalya Havalimanı'nda hareketliliğin artmaya başladığını söyledi.

İç hatlarda geçen yılın rakamlarının yüzde 60'larına ulaşıldığını dile getiren Yılmaz, günde 50 uçağın iniş yaptığını ve rakamların sevindirici olduğunu belirtti.

Dış hatlarda da Rusya'dan doğrudan uçak seferlerinin 10 Ağustos'ta başlamasıyla havalimanında yoğunluğun başladığını ifade eden Yılmaz, "Dış hatlarda geçen yılın rakamlarının yüzde 35-40'larına ulaştık. Rusya uçuşlarının başlamasıyla ciddi bir artış gördük." dedi.

Rus ve Ukraynalı turistlerde ciddi yoğunluk yaşandığını bildiren Yılmaz, geçen yılın aynı dönemine bakıldığında sevindirici bir tablo ile karşılaştıklarını söyledi. Özellikle son iki haftada ciddi artışların yaşandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geçen yıl ile bu yılın aynı haftasını karşılaştırdığımızda Rusya'dan gelen turist sayısının yarısına ulaştığımızı görüyoruz. Ukrayna da büyümeye devam eden bir pazar. Bu pazarda geçen hafta çok güzel rakamları gördük. Ukrayna'dan gelen yolcu sayısında geçen sene aynı hafta ile karşılaştırdığımızda yaklaşık yüzde 30 daha fazla rakamı yakaladık."

Yılmaz, Almanya pazarının ise yüzde 15'ler seviyesinde olduğunu kaydetti.

"Dış hatlarda günde 200 uçak iniyor"

Antalya Havalimanı'na sadece dış hatlarda özellikle hafta sonu günde yaklaşık 200 uçak indiğini, aynı sayıda da uçak kalktığını dile getiren Yılmaz, dönen uçakların doluluk oranlarının da yüzde 85'i aştığını bildirdi.

İlk etapta dolu gelen uçakların boş gittiğini ifade eden Yılmaz, gelen turistlerin dönüşlerinin başladığını, bu doğrultuda uçakların da doluluk oranlarının arttığını aktardı.

Antalya Havalimanı'na gelen yolcu sayılarına ilişkin bilgi de veren Yılmaz, "Geçen hafta 205 bin yolcu karşılamışız. Bunun yarısı Ruslar, Ukrayna'dan 40 bin, İngiltere'den 20 bin, Almanya'dan 15 bin yolcu geldi. 31 ülkeden yolcu almaya devam ediyoruz, tekrar 100'ün üzerinde ülkeden misafir ağırlamayı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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