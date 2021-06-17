"Turizmin başkenti" Antalya, Türkiye'nin diplomasi trafiğinde ev sahibi mekanlar arasında yer alıyor
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"Turizmin başkenti" Antalya, Türkiye'nin diplomasi trafiğinde ev sahibi mekanlar arasında yer alıyor

'Turizmin başkenti' Antalya, Türkiye'nin diplomasi trafiğinde ev sahibi mekanlar arasında yer alıyor
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Dünyanın ünlü sanatçıları, Hollywood yıldızları başta olmak üzere yaklaşık 200 ülkeden turist ağırlayan Antalya, turizmin yanında diplomasi merkezi de olma yolunda ilerliyor.

Dünyanın ünlü sanatçıları, Hollywood yıldızları başta olmak üzere yaklaşık 200 ülkeden turist ağırlayan Antalya, turizmin yanında diplomasi merkezi de olma yolunda ilerliyor.

Lüks otellerinin yanı sıra doğal güzellikleri, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmde Türkiye'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen Antalya, sadece turizm ile değil, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla da dikkati çekiyor.

Hollywood'un ünlü yönetmeni Guy Ritchie ve ünlü aktör Jason Statham'ı bir araya getiren "Five Eyes" başta olmak üzere yerli ve yabancı filmlerin çekildiği kent, Turkish Airlines Open golf turnuvası gibi dünyada ses getiren spor organizasyonları ile Tiger Woods ve Rory McIlroy gibi golf dünyasının önde gelen sporcularını konuk etti.

Antalya, Jennifer Lopez, Ricky Martin, Jean Claude Van Damme, Adriana Lima ve Paris Hilton gibi çok sayıda sanat, spor ve moda dünyasının ünlü isimlerinin etkinlikleriyle de dünyada adından söz ettiriyor.

Türkiye'nin diplomasi trafiğinde Antalya da var

Turizmden sanata, kültürden spora kadar birçok uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapan Antalya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da girişimleriyle, Türkiye'nin diplomasi trafiğine ortak oldu.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin liderlerinin katılımıyla 2015'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne sahipliği yapan Antalya, dönemin ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel gibi dünya siyasetçilerini konuk etti.

Ayrıca kent aynı yıl Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ile dış politikanın nabzını tuttu.

Dünya kenti haline gelen Antalya'da, bu hafta diplomasi yoğunluğu yaşanacak. 17-20 Haziran tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi ve bu sürecin Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Antalya Diplomasi Forumu, Antalya'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca bir yıldır dönem başkanlığını TBMM'nin yürüttüğü Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesinin 8. Genel Kurulu toplantısı da 21-22 Haziran'da kentte yapılacak.

Çavuşoğlu'nun diplomaside "Antalya" vurgusu

Gerek milletvekilliği gerekse bakanlığı dönemlerinde uluslararası etkinliklerin Antalya'ya taşınmasında rol oynayan Çavuşoğlu, kentin diplomasinin merkezi olması yolunda önemli adımlar atıyor.

Her fırsatta Antalya'yı Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından biri olarak nitelendiren Çavuşoğlu, bir yandan uluslararası zirvelerin kentte düzenlenmesi için girişimlerde bulunurken, bir yandan da dış politikadaki mevkidaşları ile yapacağı ikili görüşmelerine Antalya'yı dahil ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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