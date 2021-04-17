"Turizmin başkenti" Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 600 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Turizmin başkenti" Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 600 bini geçti

'Turizmin başkenti' Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 600 bini geçti
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Sağlık

Turizm kenti Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 604 bin 387'ye ulaştı.

Turizm kenti Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 604 bin 387'ye ulaştı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, 60 yaş üstündeki vatandaşlar ile sağlık personelinin ardından turizm sektörü çalışanları da aşılama kapsamına alındı.

Turizm sektörü çalışanlarının aşılanabilmesi için görev yaptıkları tesislerin sezonda açık ve "Güvenli Turizm Sertifikası" almış olması şartı aranıyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da da aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Gerek yaşları gerekse meslekleri gereği aşılama kapsamında bulunanlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarına giderek BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini yaptırıyor.

"Sadece uzmanlarımızın açıklamalarını dikkate alalım"

Çin'den getirilen Kovid-19 aşısının testlerine gönüllü katılmış olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, vaka sayılarındaki artışın özellikle sağlık çalışanlarını çok üzdüğünü söyledi.

Aşı kapsamına alınmasına rağmen aşı olmayanların bulunduğuna değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Aşı uygulaması sorunsuz ve hızlı şekilde devam ediyor. Ancak sırası geldiği halde çeşitli ön yargılar, kulaktan dolma bilgilerle aşı olunmaması bizleri gerçekten üzüyor. Bu bireysel bir karar değil, toplum sağlığını olumsuz etkileyen bir durum. Lütfen bu konuda sadece uzmanlarımızın açıklamalarını dikkate alalım. Aşı herkese uygulanmadan kurallardan asla taviz verilmemeli, maske, mesafe ve hijyene özen gösterilmelidir."

Kentte 1288 odada aşı yapılıyor

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de Antalya'da 15 Nisan itibarıyla yapılan aşı sayısının 604 bin 387'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık çalışanlarının yüzde 84,9'unun aşılandığını belirten Hülür, 41 bin 91 sağlık personelinin aşılarını yaptırdığını söyledi.

Hastane, aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerinde toplam 1288 aşı odası bulunduğunu anlatan Hülür, "Huzurevi sakini aşılanma oranı yüzde 82,2, huzurevi çalışanı aşılanma oranı ise yüzde 85,3. Engelli bakımevlerindekilerin yüzde 78'i, buralarda çalışanların yüzde 82,9'u aşılandı. Birinci dozda 375 bin 154, ikinci dozda da 229 bin 233 kişiye aşıları yapıldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Burak Deniz Ebru Gündeş Hande Erçel Demet Akalın
Spor Diego Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Turizmin başkenti" Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 600 bini geçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 11:23:54. #1.16#

title