"Turizmin başkenti" Antalya'da "kısıtlamasız" ilk cumartesi
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"Turizmin başkenti" Antalya'da "kısıtlamasız" ilk cumartesi

06.03.2021 13:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:57

Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü hareketlilik yaşandı.

Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü hareketlilik yaşandı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan kentte, vatandaşlar sahillere, cadde ve sokaklara çıktı.

Özellikle daha önce yabancı turistlerin yoğunluk oluşturduğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, Antalyalılar denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar denize girerken, bazıları ise balık tuttu, bisiklet sürüp, yürüyüş yaptı.

Parklarda da hareketlilik dikkati çekti. Çocuklar oyun parkını doldururken, vatandaşlar yeşil alanda piknik yaptı.

Kentte, kontrollü normalleşme kapsamında kafeler de misafirlerini ağırlamaya başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilirken, maskesiz olanlar işletmelere alınmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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