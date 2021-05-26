Turizmin başkenti Antalya'da "güvenli turizm" için denetimler artırıldı
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Turizmin başkenti Antalya'da "güvenli turizm" için denetimler artırıldı

Turizmin başkenti Antalya'da 'güvenli turizm' için denetimler artırıldı
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

Turizmin başkenti Antalya'da, güvenli turizm için sezon öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbir ve denetimlerden taviz verilmiyor.

Turizmin başkenti Antalya'da, güvenli turizm için sezon öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbir ve denetimlerden taviz verilmiyor.

Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterleri doğrultusunda turist ağırlamaya devam eden kentte, yaz sezonu öncesi kontroller aralıksız sürüyor.

Bir yandan Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yabancı büyükelçilere, gazetecilere yönelik "Turizm İçin Güvenlik" etkinlikleri gerçekleştirilirken, bir yandan kent genelinde salgına yönelik tedbirler harfiyen uygulanıyor.

Kentin, ilçelerinden giriş ve çıkış sınırlarında kontrol noktaları oluşturulurken, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde HES kodu ve izin belgesi olmayanlar kente alınmıyor.

"Tedbirler sonucunda vakalarda çok ciddi düşüş yaşandı"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olarak nitelendirilen kenti, turizm sezonuna hazırlamak için etkin çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Güvenli turizmin tanıtımı için 80'den fazla büyükelçinin Antalya'da ağırlandığına, sertifika programı hakkında bilgilendirme yapıldığına değinen Yazıcı, bir yandan da kent genelinde salgın tedbirlerinin sıkı şekilde uygulandığını bildirdi.

Yazıcı, 17 günlük tam kapanma başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde denetimlerden asla taviz verilmediğini vurgulayarak "Sıkı tedbirler sonucunda şükürler olsun ki vaka sayılarında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Düşüş devam ediyor." dedi.

Sıkı denetimler nedeniyle zaman zaman "Çok sık durduruluyoruz, sürekli sorgulanıyoruz." gibi eleştiriler de yapıldığını aktaran Yazıcı, şöyle konuştu:

"Evinde duran ve durması gereken vatandaşların, 'Herkes sokakta, ne işi var, bu nasıl bir kısıtlama?' gibi vicdanları sızlatan, canını sıkan söylemlerin cevabını net şekilde vermek istedik. Adalet duygusunun zedelenmesine müsaade etmedik. Muafiyeti olanlar tabi ki dışarı çıkabildi ama muafiyeti olup olmadığı çok sıkı şekilde denetlendi. Uymayanlara da cezalar kesildi. Vatandaşımıza, 'Antalya'da muafiyeti olmayan kimse dışarı çıkamaz, dışarı çıkarsa da mutlaka polis ve jandarma noktalarında yakalanır ve gereği yapılır.' mesajını verdik."

"Güvenli bir Antalya için tedbirleri alıyoruz"

Antalya'nın bir turizm kenti olması dolayısıyla ayrı bir sorumlulukları bulunduğunu anlatan Yazıcı, bu konunun hem Antalyalıların, hem kamu kurum çalışanlarının hem de esnafın bilincinde olduğunu kaydetti.

Yazıcı, özverili çalışmaların meyvelerinin de alınmaya başlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Şükürler olsun gidişat iyi gözüküyor, başta kolluk kuvvetlerimiz, denetim birimlerinde çalışan ekiplerimiz, sağlık çalışanlarımız, filyasyon ekiplerimizle birlikte şehri turizme hazırlamaya gayret ediyoruz. Dünyanın gözdesi Antalya'ya herkesin rahat şekilde gelebilmesi için başta otellerimiz olmak üzere şehrin bütün alanlarında tedbirlerimizi alıyoruz. 17 günlük kapanmada en sık uygulama yapan illerden birisiydik. Lara bölgesine gidinceye kadar 2 defa durdurulduk.' diyenler oldu. Bunu bilerek, isteyerek yaptık."

Denetimlere biraz ara verildiğinde insanların, "Herkes geziyor, ben de çıkayım, hava alayım." rahatlığına girdiğine değinen Yazıcı, sahillerden şehir merkezine, ilçelerden kentin giriş çıkış noktalarına kadar denetimleri sıklaştırdıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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