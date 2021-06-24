"Turizmin başkenti" Antalya'da duvarlar "mural art" ile renkleniyor
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"Turizmin başkenti" Antalya'da duvarlar "mural art" ile renkleniyor

'Turizmin başkenti' Antalya'da duvarlar 'mural art' ile renkleniyor
Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'da binalara estetik katmak amacıyla hazırlanan "mural art" (duvar sanatı) projesi ile yapılar renkleniyor.

Antalya'da binalara estetik katmak amacıyla hazırlanan "mural art" (duvar sanatı) projesi ile yapılar renkleniyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yürütülen projede, 6 sanatçı kentin farklı noktalarında bulunan binalara 5 farklı görseli yansıtıyor.

Küratörlüğünü Roxane Ayral'ın üstlendiği proje kapsamında Kayıhan Fırat, Roberto Rivadeneria, Ayşen Karakaya, Gamze Yalçın, Girayhan Gürbüz ve Emrah Man kentin duvarlarını resimlerle donatıyor.

"Antalya'ya yeni bir turizm kültürü katmış olacağız"

Roxane Ayral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin temasının Antalya'nın doğal ve kültürel mirası ele alınarak belirlendiğini söyledi.

Projede, dünyadan ve Türkiye'den sanatçıların bir araya geldiğini belirten Ayral, "Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin ilgisini çekecek kalıcı bir proje olacak. Farklı kültürden insanlar ve sanatçılar bu çalışmaları görecek, şehrin estetiği sanatla ön plana çıkacak. Antalya'da bu çalışmaların ilerleyen süreçte de devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ayral, ATSO'nun Antalya turizmine sanatı da dahil etmesinden mutluluk duyduklarını aktardı.

Sanatın bir güzelleştirme aracı olduğunu ifade eden Ayral, proje tamamlandıktan sonra insanların duvarları nerede ve nasıl görebilecekleri hakkında bilgilerin yer aldığı bir harita hazırlayacaklarını anlattı.

Street Art (sokak sanatı) turizminin dünyada çok ilgi çektiğini dile getiren Ayral, "Burada da bunu sağlamak istiyoruz. Eğer bu yöne gidebilirsek Antalya'ya yeni bir turizm kültürü katmış olacağız." dedi

Ayral, projenin 27 Haziran'da tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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