"Turizmin başkenti" Antalya'da duvarlar "mural art" ile renklenecek
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"Turizmin başkenti" Antalya'da duvarlar "mural art" ile renklenecek

'Turizmin başkenti' Antalya'da duvarlar 'mural art' ile renklenecek
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'da kentteki binaları renklendirmek ve ziyaretçilerin ilgisini çekmek amacıyla hayata geçirilen projeyle, şehir merkezindeki bazı duvarlara "mural art" (duvar sanatı) ile resimler yapılacak.

Antalya'da kentteki binaları renklendirmek ve ziyaretçilerin ilgisini çekmek amacıyla hayata geçirilen projeyle, şehir merkezindeki bazı duvarlara "mural art" (duvar sanatı) ile resimler yapılacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Kültür Sanat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Mural Antalya" projesiyle ilgili bilgi verdi.

"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentin ekonomik ve sosyal yaşamını geliştirmenin en önemli araçlarından birisinin sanat olduğunu vurgulayan Çetin, "Antalya canlı, eğlenceli, keyifle yaşanan, keyifle tatil yapılan, güzel ve estetik bir kent olmalı. Hedefimiz kent turizmini geliştirmek ve çeşitlendirmek." dedi.

Çetin, mural sanatının hem kenti güzelleştireceğini hem de ticarete katkı sağlayacağını ifade etti.

Projenin, Antalya'da estetik dönüşüm adına büyük bir adım olduğunu dile getiren Çetin, "Antalya maalesef kent estetiği anlamında istenilen yerde değil. Mural projesinin amacı Antalya'da estetik dönüşümü hızlandırmak. Mural, sadece bir duvar görselinden ibaret değil, gerçek bir sanat ve kent için büyük bir adım." diye konuştu.

Davut Çetin, 6 sanatçının proje kapsamda kentin 5 farklı noktasındaki duvarlara 5 görseli aktaracağını kaydetti.

"Mural Antalya" projesinin küratörü Roxane Ayral ise kent binalarının büyük dış cephelerine yapılan resim sanatı olarak bilinen muralın, genç bir tarihe sahip olduğunu anlattı.

Ayral, çağdaş kent sanatı ile Antalya'nın zengin doğasını ve köklü kültürünü bir araya getireceklerini belirtti.

Proje kapsamında Roberto Rivadeneira, Kayıhan Fırat (No More Lies), Ayşen Karakaya (sisomoo) ve Gamze Yalçın ile Girayhan Gürbüz-Emrah Man ikilisi yapacakları resimlerle kentin duvarlarını renklendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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