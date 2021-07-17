"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
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"Turizmin başkenti" Antalya'da bayram tatili yoğunluğu

'Turizmin başkenti' Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Antalya'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi Kaleiçi, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajlarında gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğunluk oluşturdu.

Gündüz hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 61 olarak kaydedildiği kentte sahillerde oluşan yoğunluk gece de devam etti.

Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise tarihi Kaleiçi'nde bulunan park ve kafeleri tercih etti.

Öte yandan farklı illerden gelen vatandaşlar Atatürk Caddesi, Akdeniz ve Yüzüncü Yıl bulvarlarında trafikte yoğunluğa neden oluyor.

Kentte tedbirleri arttıran polis ve jandarma ekipleri, tatilcilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.

'Turizmin başkenti' Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
'Turizmin başkenti' Antalya'da bayram tatili yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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