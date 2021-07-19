"Turizmin başkenti"nde bayram öncesi yoğunluk
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"Turizmin başkenti"nde bayram öncesi yoğunluk

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Antalya'da Kurban Bayramı arifesinde yoğunluk yaşanıyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi ve turistik yerlerde yoğunluk oluşturdu.

Gündüz hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının yüzde 65 olarak kaydedildiği kentte sahillerdeki kalabalık gece de devam etti.

Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise tarihi Kaleiçi'nde bulunan park ve kafeleri tercih etti.

Öte yandan farklı illerden gelen vatandaşlar Atatürk Caddesi, Akdeniz ve Yüzüncü Yıl bulvarlarında trafikte yoğunluğa neden oldu.

Kentte tedbirleri artıran polis ve jandarma ekipleri, tatilcilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk
'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk
'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk
'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk
'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk
'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk
'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk
'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk
'Turizmin başkenti'nde bayram öncesi yoğunluk

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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