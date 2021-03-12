"Turizmin başkenti" Antalya, bu sezonda da Rusların tatil adresi olacak

AYŞE YILDIZ/HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlere kısıtlama yapılmayacağı yönündeki açıklaması Rusların gözde destinasyonu Antalya'da sektör temsilcilerini sevindirdi.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, doğal güzelliğiyle büyüleyen Antalya'da yeni sezon için hazırlıklar sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatilin adresi olan kent, dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." açıklaması kentteki otellerin rezervasyonlarına da olumlu yansıdı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, Rus misafirlerin tatil konusunda Antalya ve Ege'yi çok tercih ettiğini söyledi.

Rusların Antalya'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Marmaris ilçesindeki özellikle villalara talebinin arttığına dikkati çeken Perçin, "Putin'in açıklaması turizm camiasını rahatlattı. Şu ana kadar yapılan Rusya ve Ukrayna üzerinden rezervasyonlar 2019 verilerine yaklaştı. Bu şekilde devam etse bile iyi bir sezon olacak. Geçen hafta itibarıyla bölgemize charter uçuşları başladı. Rusya bölgesinden günlük bin kişi tatil için iniyor. 2019'da 6,5 milyon civarında Rus gelmişti. Bu sene 5 milyonu yakalarız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, aşı konusunda Avrupa'dan daha hızlı"

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Anatolity Sürdürülebilir Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Cem Kınay da Antalya'nın Ruslar için çok iyi bir destinasyon olduğunu ifade etti.

Türkiye'de aşı çalışmalarının başarılı yürütüldüğünü, Avrupa ülkelerine göre çok daha hızlı olduğunu vurgulayan Kınay, "Rusya'da da aşılama hızlı ilerliyor. Seyahat hareketliliğinde aşının etkisi önemli olacak. Aşılama böyle giderse mayıs, haziran gibi rahatlayacak. Türkiye, Rusya pazarı için çok avantajlı. Güvenli turizm sertifikasının meyvelerini bu sene alacağız. Birçok ülkede hala bu sistem yok. Türkiye'yi Akdeniz bölgesindeki en önemli ülke olarak görüyorum." diye konuştu.

"Ülkeler seyahat politikalarını bir an önce açıklamalı"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Rusya'nın Türkiye ve özellikle Antalya için önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Rus pazarında en fazla turistin 2019'da görüldüğünü hatırlatan Yağcı, Antalya'nın o dönemde yaklaşık 6 milyon Rus turisti ağırladığını kaydetti.

Geçen yıl da salgına rağmen 1,5 milyon Rus turistin kente geldiğini aktaran Yağcı, "Rusların en fazla tercih ettiği destinasyonların başında Antalya geliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda da Rusya'dan turist akışı artarak devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü Ruslar da Antalya'yı seviyorlar ve tatillerini burada geçirmek istiyorlar her zaman." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşları ülkede kalmaya zorlamayacaklarına ilişkin açıklamanın da son derece önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, bu doğrultuda bu yıl daha fazla Rus turisti kente beklediklerini bildirdi.

Yağcı, rezervasyonlardaki en büyük sıkıntının ülkelerin seyahat kısıtlamalarına ilişkin belirsizlikler olduğuna dikkati çekerek, "Ülkelerin seyahat politikaları ile ilgili alacakları kararları bir an önce açıklamaları, misafirlerimize daha hızlı rezervasyon yapma noktasında itici bir güç olacaktır." dedi.

"Antalya sanki Ruslar için hazırlanmış bir destinasyon gibi"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, soğuk ve karlı kıştan sonra her Rus'un sıcak denizli ve güneşli ortamda tatil yapmak istediğini, bunun için Antalya'nın tercih edileceğini söyledi.

Bu sene Rusya'dan yoğun turist beklediklerini aktaran Balcı, şunları söyledi:

"Antalya, Ruslar için artık yabancı bir yer değil. Çoğu Rus, tatil için sürekli Antalya'ya geliyor. İnsanlar güvendiği, sevdiği yerde tatil yapmak istiyor. Antalya da misafirperver, her konuda açık, turistleri seven bir destinasyon. Avrupa ülkelerinde çok fazla kural var. Antalya sanki Ruslar için hazırlanmış bir destinasyon gibi hem kaliteli, sağlıklı hem ekonomik tatil imkanı sunuyor. Bu yıl Rusya'dan gelecek tatilcilerin önceki yıllara göre daha yüksek rakamlarda olmasını bekliyoruz. Rusya'dan rezervasyonlar güzel gidiyordu. Putin'in açıklamasından sonra daha yoğun rezervasyon olacak."

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz da AB ülkelerinin belirledikleri dışında başka aşıyla gelenlerin kabul etmeyebileceğini, bu nedenle sadece Antalya'ya değil, Türkiye geneline gelen Rus turist sayısının artabileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız