Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Turizm Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifine ilişkin, "Hem turist sayısını, hem kaliteli turist sayısını artırmak hem de turizmi çeşitlendirmek anlamında bu yasa teklifini meclise sunduk. Yasalaşması durumunda turizm sektörümüze ciddi bir katkı sağlayacaktır." dedi.

Uslu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kendisi ve AK Parti'li bazı milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.

Teklifin geçen hafta Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildiğini anlatan Uslu, teklifin, bugünden itibaren de Genel Kurulda görüşmelerine başlanacağını bildirdi.

Turizmin ekonomi üzerinde olumlu katma değer oluşturduğunu, cari açığın azalmasına sebep olduğunu, yabancı sermayeyi çektiğini ve beraberinde de bunu besleyen sektörlere ciddi katkı sağladığını anımsatan Uslu, turizmin ekonomik olduğu kadar aynı zamanda insani diplomasi aracı olduğunu da vurguladı.

Uslu, "Dünyanın en büyük barış politikası nedir?" diye sorulsa, "turizm" cevabının verileceğini belirtti.

Türkiye'nin turizmde son yıllarda parmakla gösterilir bir başarı yakaladığını ifade eden Uslu, bu başarı çıtasını devler ligine çıkaran sektör temsilcilerine ve paydaşlarına, işçilerine teşekkür etti.

Uslu, şöyle devam etti:

"Turizmde bir Türkiye hikayesi yazılıyor. Bugün turizmde dünyanın en çok turist çeken 7. ülkesi durumundayız. Avrupa'da en çok turist çeken 4. büyük ülke durumundayız. AK Parti iktidara geldiğinde yaklaşık 16 milyon civarında turist ülkeye geliyordu, bu sayı geçen yıl 46 milyona ulaştı. AK Parti iktidara geldiğinde turizm gelirlerimiz 13 milyar dolar civarındaydı, bu rakam geçen yıl 30 milyar dolara ulaştı. Hükümet olarak 2023 hedefimiz olan 50 milyon turist sayısını bu yıl içerisinde geçeceğiz. 2023 hedefimizi turizmde revize etmiş durumdayız, 70 milyon turist 70 milyar dolar turizm geliri olarak. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz."

Turizmin ve turizm pazarının çeşitlendirilmesi, turizmin her mevsime yayılması gerektiğine değinen Uslu, aynı zamanda turizmin önündeki yasal engellerin de kaldırılması gerektiğini, bunun için sektör temsilcileriyle görüşerek bir yasa teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Uslu, kanun teklifi ile 6 ana başlıkta değişiklik gerçekleştirileceğini aktardı.

Turizm alanında çalışan personelin sezon içerisinde konaklayabileceği yer sorununun yaşandığını aktaran Uslu, "Bu sorunu çözmek için artık bundan sonra turizmcilere, personel için 'tesis alanları' tahsisi sağlayacağız. Turizm personeline lojman yapabilmek için belli alanları tahsis edeceğiz. Lojmanların yapılmasıyla hem personelin konaklama ihtiyaçları insani noktaya çıkacak, personel memnuniyetinin artmasıyla müşteri memnuniyetinin artması sonucu da ortaya çıkacak." diye konuştu.

Uslu, tesis alanlarının herhangi bir turizmciye tahsis edilen ana parsel içinde değil, imar planında konut amacıyla ayrılmış yerler olacağını bildirdi.

Turizmde "tahsisler" ile ilgili sorunların çözümü için teklif metninde bir basitleştirmeye gittiklerini ve bu süreçleri 2 ay ile sınırladıklarını ifade eden Uslu, 2 ay içerisinde cevap verilmemesi durumunda bu alanların tahsis edileceğini vurguladı.

Alt yapı hizmetlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılabilmesi konusunda da getirilen değişikliği aktaran Uslu, "Turizm bölgesi içerisinde arıtma tesisi, yol yapılıyor ama turizm bölgesinin hemen yakınında bir kasaba var, bu kasaba arıtma tesisini yapmıyor, bunun için atıklarını denize boşaltıyor, o atıklardan dolayı da mavi bayrak alamıyoruz ya da tesis zarar görüyor. Turizmi etkileyen alanlarda da Kültür ve Turizm Bakanlığına buralardaki belediyelere kaynak aktarabilme veya bu işleri yapabilme yetkisi veriyoruz." diye konuştu.

Uslu, yabancı bayraklı deniz turizm araçlarının Türkiye'de turistik ve ticari amaçlı çalışmalar yapabildiğini, artık yabancı bayraklı gemilerin bu çalışmalarını sonlandıracaklarını, Türk bayrağı çekmeleri durumunda deniz turizmi araçlarının ticaret yapabilmesi olanağını ortaya koyduklarını anlattı.

Mesire ve orman alanlarındaki tahsis yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına verildiğini belirten Uslu, ayrıca turizmin çeşitlendirilmesi anlamında askeri yasak bölgelerde veya yasak bölgelerde su altı dalış turizminin önünü açacaklarını aktardı.

Uslu, "Hem turist sayısını, hem kaliteli turist sayısını artırmak hem de turizmi çeşitlendirmek anlamında bu yasa teklifini Meclise sunduk. Yasalaşması durumunda turizm sektörümüze ciddi bir katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA