Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.