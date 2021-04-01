Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda

Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika
Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.

Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak
Turizmin geleceğine, '2. Uluslararası Turizm Kalite Zirvesi' ile ışık tutulacak

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda başlandı.

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Akyürek, Türkiye'nin turizm geliri hedeflerine ulaşması, turizm sektöründe yaşanan sıkıntıları ve mevzuattaki eksiklikleri gidermeye yönelik çözüm olması için kanun teklifinin hazırlandığını söyledi.

CHP İstanbul milletvekilleri Gökan Zeybek ve İbrahim Kaboğlu, teklifin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek komisyon gündeminden çekilmesini istedi.

Milletvekilleri, teklifin geneli üzerindeki görüşlerini dile getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:25:33. #1.15#
title