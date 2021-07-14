Turizmi teşvik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Türk turizmi için reform niteliğinde, devrim niteliğinde bir kanunu görüşmekteyiz.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Türk turizmi için reform niteliğinde, devrim niteliğinde bir kanunu görüşmekteyiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin birinci bölümü üzerine söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, kanun teklifinin aceleyle düzenlenmesi ve komisyondan da aceleyle geçirilmiş olmasına rağmen, üç aydan fazla bir süre bekletilme sebebini henüz bilmediklerini söyledi.

Teklifin kısa süre sonra yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı doğuracağını öne süren Nuhoğlu, "Teklifte yer alan belediye belgeli konaklama işletmelerine, turizm işletme belgesi alma zorunluluğu getirilmesi, standartlar ve denetim bütünlüğü açısından doğru gibi görünse de bu işletmeleri hak kaybına uğratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Nuhoğlu, teklifin "mera, yayla, kışlak, orman ve kıyıların yağmalanmasına yol açması dolayısıyla" Anayasa ihlalini doğurduğunu ileri sürdü.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise turizmin ülke ekonomisine olan katkısına değinerek "Ülkemizde turizm sektörünün istihdama katkısı son on yılda 5 milyon çalışan artarak 16 milyona ulaşmıştır. Yalnızca bu rakam bile turizm sektörünün ülkemiz açısından hayati önemini ve ekonominin vazgeçilmez lokomotiflerinden biri olduğunu göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan, turizmin yalnızca bugünün konusu ve faaliyet alanı olmadığını, bu sektörü gelecek nesillere taşımanın da devletin en önemli görevleri arasında olduğunu belirtti.

HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı da kanun teklifinin doğaya, turizm işletmelerine ve ülke turizmine yeni bir soluk getirmediğini ileri sürdü.

Gaydalı, kanun teklifiyle yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren tüm iş ve eylemlerin merkezde toplandığını, tüm yetkilerin Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiğini söyledi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise CHP olarak Türkiye'nin turizm açısından daha ileriye götürülmesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Yıldız, "Bugün Avrupa'ya gittiğimiz zaman görüyoruz ki insanlar ilk önce nereyi tercih ediyorlar biliyor musunuz? 10 milyonluk Yunanistan'ı, İtalya'yı, İspanya'yı, eğer orada yerler dolarsa Türkiye'yi tercih ediyorlar. Bunun sebebini AK Parti iktidarı 'biz nerede hata yapıyoruz?' diye kendine sormalıdır." şeklinde konuştu.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da "Türk turizmi için bir reform niteliğinde, devrim niteliğinde bir kanunu görüşmekteyiz. Alt komisyonda yapılan çok değerli çalışmalar neticesinde bugün Türk turizmini 2023'e, 2030'a ve 2053'e taşıyacak dev adımların atıldığı bir gündeyiz, bir gecedeyiz." dedi.

Türkiye'nin dünyanın en büyük turizm ülkelerinden biri olduğunu belirten Yayman, 2002 yılında gelen turist sayısı bakımından Türkiye'nin dünyada 13'üncü sırada, bugün ise 6'ncı sırada olduğunu kaydetti.

Yayman, "Türkiye'nin her alanda hedefleri var. Şehircilikte olduğu gibi, kalkınmada olduğu gibi, ekonomide olduğu gibi turizmde de Türkiye'nin 2023, 2030 hedefi var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta