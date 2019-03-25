Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizmi, hayallerimizin ötesinde bir noktaya getirmemiz lazım." dedi.

Bakan Ersoy, Kundu Oteller Bölgesi'nde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) düzenlediği "Turizm sektör buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle turizm sektörünün stratejik sektör olarak kabul edildiğini bildirdi.

Turizme çok ciddi yatırımlar yapılacağını kaydeden Ersoy, gerekli yasal düzenlemelerin de acil ve hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini vurguladı.

Turizmin başkenti Antalya'da rakamların çok büyük olduğunu ifade eden Ersoy, "Geçen sene yaklaşık 14 milyona yakın turist aldık. Biz de turizm, stratejik sektör ilan edildikten sonra Türkiye'nin turizm hedeflerini yukarı çektik. 50 milyon olan turist hedefini 70 milyona, 50 milyar dolar olan turizm geliri hedefini 70 milyar dolara çektik. Biz Antalya olarak 14 milyonlarda kalmayacağız. Hızlı bir şekilde 5 yıl içerisinde 20 milyonun üzerinde bir turisti Antalya'ya nasıl getiririz, ona konsantre olacağız." diye konuştu.

Nitelikli turisti de Antalya'ya kazandırmak için çaba gösterdiklerini dile getiren Ersoy, turizm sektöründen Antalya'da yaşayan herkesin gelir elde etmesini ve Antalya'da sürdürülebilir, kalıcı bir turizm ortamı yaratmak istediklerini kaydetti.

Antalya'nın, turizm için gerekli olan altyapıya ve bütün olanaklara sahip olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Önemli olan kazanmış olduğumuz bu değerleri kaybetmeden, bunlara rekabetçi, yeni değerleri de katarak Antalya'yı dünyanın sayılı turizm kentlerinden biri yapmak. Mümkünse ilk 5 turizm şehri arasına sokmak. Bu da sadece klasikleşmiş turizm anlayışıyla mümkün değil. Daha sürdürülebilir, daha yenilikçi, daha nitelikli turisti hedefleyen, yeni politikaları hayata geçirmemiz lazım. Turizmi Antalya'nın sektörü haline getirmemiz lazım. Bunu başardığımız zaman hızlı bir şekilde, hep beraber, Antalya olarak, Türkiye olarak kazanacağız."

TÜRSAB ile birlikte 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nu bir noktaya kadar geliştirdiklerini belirten Bakan Ersoy, yasada birkaç düzenleme daha yaptıktan sonra nisan ayı içinde son halini tartışarak en kısa sürede Meclise göndereceklerini vurguladı.

Hedeflerinin, yaz başlamadan, hazirandan önce yasayı yeni haliyle hayata geçirmek olduğunu kaydeden Ersoy, "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi sürat üstüne kurulu. Zaten süratli olmayan kimsenin bu sistemde yeri yok. O yüzden ne kadar talebiniz, isteğiniz, arzunuz varsa, temsilcileriniz üzerinden, TÜRSAB üzerinden bize ulaştırın. Yapılabilecek ne varsa hızlı bir şekilde hayata geçiririz." diye konuştu.

Turizmciler olarak iyi bir rüzgar yakaladıklarını dile getiren Bakan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Turizm sektörü, Türkiye için bu dönemde stratejik sektör. Öyle bir rüzgar yakaladık ki turizmciler olarak, devlet olarak, millet olarak, herkes turizme inanıyor. ve biz bu rüzgarla en hızlı şekilde yol almalıyız. Hiçbir fırsatı kaçırmamamız lazım. Turizmi, hayallerimizin ötesinde bir noktaya getirmemiz lazım. Burada rüzgarımızı kesecek, moral bozacak, yönetimi küstürecek hiçbir şey yapmamamız lazım. Biz devlete olan inancımızı, özellikle 31 Mart'ta da kanıtlayıp, devlet tarafından verilen bu desteğin takdir edildiğini göstermemiz, ispat etmemiz lazım. Bu süreçte en hızlı yol alan, hedeflerine en hızlı şekilde ulaşan sektör olarak tarihe geçmemiz lazım. Çünkü bize tarihi bir fırsat verildi, tarihi bir imkan verildi. Bizim de bunun hakkını, karşılığını verip sonuca gitmemiz lazım."

Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve sektör temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA