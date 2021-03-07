Turizme yönelen kadın girişimci meşakkatli aşamaları geçip kendi işinin patronu oldu

Nevşehir'de satın aldığı tescilli harabe binayı devlet desteğiyle aslına uygun restore ettirerek butik otele dönüştüren Eser Özyaşar, hem kadın girişimcilere örnek oldu hem de yıllarca hayalini kurduğu huzurlu yaşama kavuştu.

Nevşehir'de satın aldığı tescilli harabe binayı devlet desteğiyle aslına uygun restore ettirerek butik otele dönüştüren Eser Özyaşar, hem kadın girişimcilere örnek oldu hem de yıllarca hayalini kurduğu huzurlu yaşama kavuştu.

İstanbul'da uzun yıllar kurumsal firmada üst düzey görevde çalışan 46 yaşındaki Eser Özyaşar, kentin stres ve yoğunluğundan uzaklaşmak için Kapadokya'nın önemli turistik merkezlerinden Uçhisar beldesindeki harabe halindeki tescilli binayı satın aldı.

Daha sonra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nevşehir Koordinatörlüğüne başvuran Özyaşar, devletin kadın girişimcilere sağladığı destekle harabe binayı, aslına uygun şekilde restore ettirdi.

Hayatında ilk kez inşaat işine girmiş olmasına rağmen zorlukları aşan Özyaşar, yaklaşık 5 yıl süren çalışmanın ardından 11 odalı butik otelin patronu oldu.

Servis, mutfak ve temizlik işleriyle ilgilenen Özyaşar'a, emekli makine mühendisi eşi İbrahim Özyaşar teknik işlerde, oğlu Emir Özyaşar ise resepsiyon ve müşteri karşılamada yardımcı oluyor.

Eser Özyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da doğup İstanbul'da iş hayatına atıldığını ancak anneannesinin memleketi Nevşehir'e yerleşebilmeyi çocukluk yıllarından beri hayal ettiğini söyledi.

Büyükşehirde hiçbir şeyden keyif alamaz hale geldiğinde kararını verip Uçhisar beldesinde arayışlara başladığını belirten Özyaşar, bütçesi ölçüsünde satın aldığı harabe alandaki meşakkatli iş yükünün altından bir kadın olarak kalkabilmiş olmanın haklı gururunu yaşadığını dile getirdi.

Özyaşar, çeşitli görevlerinin yanı sıra mutfak işleriyle uğraşmaktan haz duyduğu için otelinde konaklayan yerli ve yabancı turistlere sunulan yemeklerle reçelden salçaya kadar bazı ürünleri kendisinin hazırladığını aktardı.

Büyük uğraşlarla kurduğu yeni ortam ve hayatın tadını çıkarmaya gayret ettiğini anlatan Özyaşar, şunları kaydetti:

"En büyük hayalim turizmdi, turizm okumak istedim ama babam taraftar olmadı. Ancak kurumsal şirketlerde kazandığım tecrübeleri bu şekilde değerlendirmek istedim. Çok zor süreçlerden geçerek bu noktaya geldim. Bu proje aslında kolay tamamlanmadı. Yaklaşık 5 yılı bulan süreçte yürütülen çalışmaların başında durdum. İnşaat projesini takip edip süreçleri değerlendirmeyi öğrendim. Bunları başarabildiğim için kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Bu proje benim adeta çocuğum oldu. Burası aldığımda tamamen yıkıntı haldeydi. Tescilli yapı olduğu için korunması gerekiyordu. İlgili kurullardan gerekli izinleri alarak aslına uygun olarak restore edildi."

"Kadınlara istihdam sağlamayı arzuluyorum"

Kadınları desteklemeye çalıştığını, kullandığı ürünlerin birçoğunu Türkiye'nin farklı yerlerindeki kadın kooperatiflerinden aldığını aktaran Özyaşar, "Turizmde hedefim, kadın girişimci olarak kadın elinin değdiği bir işletmeyi ön plana çıkarıp fark oluşturmak. Kapıdan giren herkesi misafir olarak görüyorum, burada huzuru, sakinliği, keyifli ve sağlıklı konaklamayı hedefliyorum. Kadınlara istihdam sağlamayı arzuluyorum." dedi.

Eser Özyaşar, İstanbul'dan eski mesai arkadaşlarını da zaman zaman ağırladığını ve çevresinin takdirini kazandığını söyledi.

İbrahim Özyaşar da sakin bir bölgede aile işletmesi olarak ortaya çıkan tesiste çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eşinin zorluklarla mücadele edip, sorunlara çözüm üreterek projeyi başarıya ulaştırdığını vurgulayan İbrahim Özyaşar, "Bir ailede eş istemezse o iş olmaz. Lokomotifimiz Eser hanımdır. Bayan yatırımcı açısından işler biraz zor oluyor. Malzeme temininden tutun da birçok konuda çok zor aşamalardan geçiliyor. Ancak TKDK'da da tam tersine kadın girişimciye özellikle destek vermek istiyorlar ve yardımcı oluyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan