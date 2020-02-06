Turizme kredi desteği 2019'da 100 milyar liraya dayandı

06.02.2020 11:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:39

Türk bankacılık sektörü, 2019'da turizm alanında faaliyet gösteren şirketlere kredi desteğini bir önceki yıla göre 13 milyar 665 milyon lira artırdı. Böylece turizm sektörünün toplam kredi stoku 96 milyar 553 milyar liraya yükseldi.