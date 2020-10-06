Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
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Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor

06.10.2020 09:16 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:33

Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan S.S. Gevaş Akdamar Adası Göl Motorcular Kooperatifi Başkanı Hasan Avcı, tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle yüzde 20 kapasiteyle çalıştıklarını söyledi.

Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan S.S. Gevaş Akdamar Adası Göl Motorcular Kooperatifi Başkanı Hasan Avcı, tüm dünyada etkili olan korona virüs pandemisi nedeniyle yüzde 20 kapasiteyle çalıştıklarını söyledi.

Korona virüs pandemisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektörü olumsuz yönde etkilediğini ifade eden S.S. Gevaş Akdamar Adası Göl Motorcular Kooperatifi Başkanı Hasan Avcı, bu sektörlerden birinin de turizm sektörü olduğunu söyledi. Korona virüs nedeniyle yerli ve yabancı turist sayısında büyük düşüş yaşandığını dile getiren Avcı, "Bu sene yerli ve yabancı turistlerde çok ciddi düşüş oldu. Biz daha önce gemilerin kapasitelerine göre 40- 60 ve 80 kişilik gruplar halinde yolcu alıyorduk. Korona virüs nedeniyle yolcu sayısını yüzde 50 düşürdük. Ancak şu anda yüzde 20 kapasiteyle çalışıyoruz. Korona virüs pandemisi nedeniyle yolcularda büyük düşüş var" dedi.

"Kapıköy Sınır Kapısının açılmasını istiyoruz"

Kooperatife bağlı 13 teknelerinin olduğunu ancak yolcuların olmaması nedeniyle 4 ya da 5 tekne ile çalıştıklarını belirten Avcı, "Her yıl eylül ayının ikinci haftasında kutlanan ayinden büyük bir beklentimiz vardı, ancak korona virüs nedeniyle ayin de boş geçti. Kapıköy Sınır kapısı zaten kapalı. Yetkililerden gerekli tedbirler alındıktan sonra kapının açılmasını istiyoruz. İnsanların buraya gelip Van'ı gezmesini, insanların kazanç elde etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar ayakbastı parası nedeniyle adaya inmeden geri dönüyorlar"

Korona virüs pandemisine karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığına dikkat çeken Avcı, maskesiz kimsenin teknelere alınmadığını söyledi. İki yıldır aynı fiyatla yolcu taşıdıklarını da sözlerine ekleyen Avcı, "Tekne fiyatlarımızda herhangi bir artış olmadı. Ancak Akdamar Adası girişlerinde büyük sıkıntıların olduğunu duyuyoruz. Adaya ayakbastı parası ile ilgili çok şikayet geliyor. Şu anda ayakbastı parası 25 TL ve yakında 30 TL olacağı söyleniyor. Bazı insanlar ayakbastı parası nedeniyle adaya inmeden geri dönüp geliyor. Bizler bu anlamda zor durumda kalıyoruz. Özellikle kalabalık ailelere yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlar fiyatı yüksek buluyor. Bu anlamda yetkililerden adaya ayakbastı parasının artmamasını, sabit kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor
Turizme korona virüs etkisi: Gevaş'ta tekneciler yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ATİLLA İDİZ

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