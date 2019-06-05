Turizme bayram dopingi

Ramazan Bayramı dolayısıyla Akdeniz ve Ege'deki tesislerde doluluk oranı yüzde 95'in üzerine çıktı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, "Bayramın ülke genelinde yaklaşık 10 milyar liralık ekonomik hareketlilik oluşturmasını bekliyoruz." dedi.