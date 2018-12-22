Turizmden Sanayiye Yapılmadık İş Kalmadı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Milli gelirimiz arttı, turizmden sanayiye yapılmadık iş kalmadı. Tabii bunlar yetmez, bizim vatandaşımızın hem gelirini hem refah seviyesini arttırmamız gerekiyor." dedi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, kentte yapılan yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kentte yeniden belediye başkanlığı için aday gösterildiğini anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Belediyesiyle sosyal belediyeciliğe başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bugün 16 yıldır iktidar olarak ülkenin her köşesine hizmet götürüyoruz. Milli gelirimiz arttı, turizmden sanayiye yapılmadık iş kalmadı. Tabii bunlar yetmez, bizim vatandaşımızın hem gelirini hem refah seviyesini arttırmamız gerekiyor. Artık sosyal belediyecilik anlayışıyla başlayıp şu an gönül belediyeceliği anlayışıyla devam eden süreçte artık bizim yapmamız gereken herkese dokunmak. Vatandaş bizden aslında çok şey beklemiyor. Gidip onun derdiyle dertlenebiliyorsanız, derdini dinleyebiliyorsanız, yapabileceğinizi söyleyip yapamayacağınızı da ifade ettiğiniz zaman vatandaşa bu yetiyor. Bunun için şehirlerimizi dolaşıyoruz."

"İnşallah alamadığımız belediyeleri de alacağız"

Bakanlık olarak her türlü projeye açık olduklarını ifade eden Kurum, 100 Günlük Eylem Planları'nın hayata geçtiğini hatırlattı.

Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçen ilk eylem planında yüksek başarı sağlandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Birinci 100 Günlük Eylem Planları'nda hamdolsun yüzde 98'lik başarıyla sağladık. Şu an İkinci 100 Günlük Eylem Planları'na geçtik. Bu eylem planları çerçevesinde aynı azimle, kararlılıkla projeleri takip ediyoruz. İllerimizde yapılacak olan millet bahçesi, çevre düzenlemesi, kentsel dönüşüm, alt yapı hizmetleri gibi birçok projemiz var. Bu projelere de aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sizden ricamız kapı kapı dolaşacağız. İnşallah o alamadığımız belediyeleri de alacağız."

Kurum, 50 bin konutluk Kuzey Şehir Projesi'nin tamamlanan konutlarını ziyaret ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den bilgi aldı.

Şehir merkezindeki kentsel dönüşüm alanlarını da ziyaret eden Bakan Kurum'a, Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu ile İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: AA