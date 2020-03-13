Turizmdeki krizi fırsata çevirmek için hedefe yönelik tanıtım projelerine yönelmeli Rusya ve Türkiye'deki ofisleri aracılığı ile yaklaşık 10 yıldır ülke turizminin tanıtımına katkı sağlayan Marca Event, turizmde yaşanan krizlere karşı butik ve hedefe yönelik tanıtım projelerine yönelmenin faydalı olacağını vurguluyor.

Marca Event Yönetim Kurulu Başkanı Barış Yalaz, krizi fırsata çevirmenin önemli olduğunu ve turizmde krizden daha az etkilenmek için yapılacak olan etkinliklerin nokta atışı şeklinde hedef kitleye direkt olarak yönelecek şekilde planlanıp yapılması gerektiğini söyledi.

Kids Expo Bu Anlamda İyi Bir Örnek

Rusya'da geçtiğimiz hafta düzenledikleri Kids Expo etkinliğinin bu anlamda doğru bir örnek olacağının altını çizen Barış Yalaz, turizmin içerisinde bir kriz varsa bunu fırsata çevirmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Yalaz, "Geçen hafta Moskova'da gerçekleştirdiğimiz Kids Expo etkinliği yeni nesil etkinlik anlayışının öncüleri arasında yerini almıştır. Artık çok masraflı ve amaçtan uzak etkinliklerin yerini daha küçük ölçekli ama hedefe yönelik ve kitlesine hitap eden organizasyonlar almıştır. Global çapta yaşanan ve öncelikli turizm pazarını etkileyen krizden yalnızca devletten beklenecek destekle mümkün olmadığı açıktır. Dünyanın içinde olduğu krizi fırsata çevirme şansımız varsa su an doğru zamandayız" dedi.

Ülkemizin Tanıtımı İçin Gerekli Adımları Atıyoruz

Marca Event'in ülke tanıtımına yeni bir anlayış ile baktığını ve bu anlamda gerekli adımları attığın dile getiren Barış Yalaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Hedeflediğimiz türde tanıtım projelerimizi Nisan-Mayıs-Haziran aylarında b2c (işletmeden tüketiciye) ve B2b (işletmeden işletmeye) etkinlikleri ile Türk turizmcilerini buluşturmak için gerekli adımları atıyoruz. Marca Event olarak da bu dönemde ülkemizin tanıtımı için gereken riskleri alarak bir an önce sektörün hareketlenmesi için gereken desteği vereceğiz"

Kaynak: Bültenler