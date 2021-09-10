Turizmde yeni trend; mesafeli konaklama
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Turizmde yeni trend; mesafeli konaklama

Turizmde yeni trend; mesafeli konaklama
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüsün hayatın birçok alanında alışkanlıkları değiştirdiğini ve tüm sektörlerde olduğu gibi konaklama sektörünün de pandemi şartlarına uygun olarak dönüştüğünü söyleyen Marisstone Hotel Genel Müdürü Mehmet Kovuk, "Virüs salgını ile değişen müşteri talepleriyle ilgili çeşitli...

Koronavirüsün hayatın birçok alanında alışkanlıkları değiştirdiğini ve tüm sektörlerde olduğu gibi konaklama sektörünün de pandemi şartlarına uygun olarak dönüştüğünü söyleyen Marisstone Hotel Genel Müdürü Mehmet Kovuk, "Virüs salgını ile değişen müşteri talepleriyle ilgili çeşitli araştırmalar yaptık. Burada gördük ki artık aileler kalabalık ve iç içe konaklama yerine birbirlerine daha mesafeli alanlara sahip olmak istiyorlar" dedi.

Hizmet sektöründe önceliğin müşteri talebi olduğunu ifade eden Kovuk, "Mesafeye ek olarak müşterilerin isteklerinden biri de olabildiğince açık hava ve doğayla iç içe olmak. Biz de bu talepleri dikkate alarak Gökçetepe Tabiat Parkı içerisinde 170 bin metrekare alan üzerinde birbirinden bağımsız 30 adet villa tipi, şömineli, doğal taş yapı inşa ettik.  Böylece aileler mahremiyet içerisinde, diğer misafirlerimizle aralarında bir mesafe olması dolayısıyla sağlık ve güvenle konaklayabiliyorlar. Tesisimiz her gün hijyen kontrolünden geçiyor ve titizlikle temizleniyor" diye konuştu.

İSTANBUL'A YAKIN, OKSİJEN DEPOSU

Mehmet Kovuk, tesislerinin İstanbul'a 3 saatlik mesafede olduğunu belirterek "Gelibolu ve Edirne'nin güney sahillerini kapsayan Saroz Körfezi, hem sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri hem de İstanbul'a yakın konumu sayesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Dünyada kendi kendini temizleyen beş körfezden biri olan Saros Körfezi, 144 çeşit balık, 80'e yakın deniz bitkisiyle, zengin ekosistemiyle su sporları turizminde de ziyaretçilerine önemli alternatifler sunuyor. Dünyanın oksijen seviyesi en yüksek üçüncü bölgesi olan Gökçetepe, çam ormanlarıyla astım ve alerjik hastalıkların tedavisinde önemli katkısı bulunan bol oksijenli havasıyla ayrıcalıklı bir bölge olarak kabul ediliyor. İstanbul'a 250 km mesafede bulunan masmavi Saros Körfezi ile yemyeşil ormanın güzelliğini aynı anda görebilme imkanı sunan tesiste 'Alkolsüz Aile Hoteli' konseptiyle şeflerimizin hazırladığı özel lezzetli yemekleriyle, sağlıklı bir tatil için yaz-kış konuklarımızı bekliyoruz. Özellikle kış aylarında tatile çıkmak durumunda olanlar için ideal bir ortam hazırlarken balayı çiftlerimiz için de indirimler ve hoş sürprizler tasarladık" ifadelerini kullandı.


Turizmde yeni trend; mesafeli konaklama
Turizmde yeni trend; mesafeli konaklama
Turizmde yeni trend; mesafeli konaklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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