Turizmde Yeni Trend:

Sağlık turizmine yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City, Kütahya Emet Termal Resort & Spa tesislerinin kalitesi bu iki bölgeye gereken önemi veren şirketlerin başında geliyor.

Özellikle Şirketin Vizyon projesi Marmara'nın yükselen değeri 5 yıldızlı lüks termal turizm kompleksi. 5.000 metrekare sağlık, spa&kür merkezi ve 2.200 yatak kapasiteli büyüleyici bir yatırımla, yeni ziyaretçilerinin karşısına çıkmak için son aşamaya geçti. Otelde, fizik-tedavi ve rehabilitasyon merkezi, açık-kapalı yüzme havuzları ve spor merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane Aile hamamı, Bay –Bayan ayrı hamamlar, Cilt Bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılandırıldı.

Diğer bir yandan, Termal sular birçok hastalığa yardımcı etkende bulunuyor. Şifalı suların yararlarını saymakla bitmiyor. Selülit, cilt deki kırışıklıklar, kilo problemi, Cilt hastalıkları, mide ve bağırsak sistemi hastalıkları, kadın doğum hastalıkları, osteoporoz, romatizma, gut, sinir hastalıkları, adale ağrıları ve solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda duruş, hareket ve denge bozukluğu termal suların yardımcı etkende bulunduğu hastalıklardan sadece bazıları.

Dünya'dan da, Türkiye'ye Termal Sağlık Turizmi için gelenler her geçen yıl artış gösteriyor. Türkiye'de bulunan suların daha fazla minerale sahip olması, cazip fiyatlı lüks konaklama seçenekleri turistleri termal sulara çeken özelliklerden bazıları. Ayrıca, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde sağlık turizminin fiyatlarının çok yüksek olması, yabancı turistlerin ilgisini Türkiye'ye doğru yönlendiriyor. Özellikle, Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturya, İran, Irak'lı turistler dünyanın dört bir yanından, Türkiye'ye termal sular için geliyor.

Kaynak: Bültenler