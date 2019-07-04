Turizmde yeni hedef: Uzakdoğu

Turizmde önümüzdeki yıllarda Gaziantep için uluslararası hedef olarak öne çıkan Uzak Doğu ülkelerinde tanıtım çalışmaları kapsamında düzenlenen Türkiye Turizm Tanıtım Çalıştayı (Turkey Tourısm Promotion Workshop) Çin'in Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'da gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları, Gaziantep Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP BTK iş birliğinde, yurt dışından Gaziantep'e gelecek nitelikli turist sayısının artırılması amaçlandı. Bu doğrultuda, Türkiye'deki Gezilecek Yerleri Tanıtım Turu Programı (Turkey Destinations Promotion Roadshow Programme) çalışmaları çerçevesinde toplantılar organize edildi. Çin'in üçüncü büyük şehri Guangzhou şehrinde Turizm ve Seyahat Acentaları, basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi, toplantıya Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu da katıldı.

Kentin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlayarak turizm faaliyetlerini artırmak ve Gaziantep adını tüm Dünya'ya duyurmak hedefiyle gerçekleştirilen toplantıda, Çin diliyle hazırlanan Gaziantep Tanıtım Filmi gösterildi, Çince Gaziantep Mutfak Broşürü ile Zeugma Mozaik Müzesi broşürleri dağıtıldı.

Toplantıya katılan Çinli turizmciler ve basın mensuplarıyla yapılan B2B görüşmeler de şehrin tarihiyle turistik değerleri ve Gastronomi anlatıldı. Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden baklava ve fıstık ikram edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA