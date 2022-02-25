TURİZMDE 'UKRAYNA-RUSYA' KAYGISI

KEMER Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) tarafından düzenlenen ' Kemer Turizmci STK Başkanları Buluşması' adlı toplantıda Necati Topaloğlu, Kemer'e en fazla turist Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Savaş demek istemiyorum yaşananlar inşallah en kısa zamanda biter dedi.

Kemer'deki bir otelde yapılan toplantıya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğretim Görevlisi Hakan Öniz, sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Toplantıda, Kemer'e yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kemer Kaymakamı Gemici, turizm sezonunun yaklaşması dolayısıyla yapılacak çalışmalarda ortak bir noktada buluşmanın önemine değindi. Kaymakamlık olarak hep birlikte üzerlerine düşeni yapacaklarını anlatan Gemici, güzel bir turizm sezonu diledi.

Başkan Topaloğlu ise Rusya'nın Ukrayna'ya sıldırısı nedeniyle turizmin pamuk ipliğine bağlı olduğunu söyledi.

2016'daki uçak krizi ve pandemi nedeniyle zor süreçlerden geçtiklerini anlatan Topaloğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı tez zamanda bitmesini umut ediyoruz. Herkesin önünü görmesi gerekiyor. Kemer'e en fazla turist Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. İnşallah en kısa zamanda biter. Birbirimize zincirin halkaları gibi bağlıyız. Devlet olarak şu anda her şeyi dengede tutuyoruz. İnşallah fazla büyümeden bu savaş sona erer dedi.

Topaloğlu, ATSO tarafından yapılan Sanat ve Eğitim Merkezi için ATSO Başkanı Davut Çetin'e teşekkür etti. Topaloğlu, merkezin 3 Nisan'da açılışını gerçekleştirmeyi planladığından bahsetti. ATSO Başkanı Çetin de turizmde 2019'daki sayıları yakalamayı hedeflediklerini dile getirdi. Çetin, Dünyada yaşanan son gelişmeler herkes tarafından biliniyor. Türkiye'nin duruşu şu an çok iyi. Sorun yaşamadan atlatırsak çok iyi olur. Sorun olursa hem Antalya hem de Kemer çok büyük sıkıntı çekecek. 2016'daki uçak krizini İnşallah tekrar yaşamayız diye konuştu.

AÜ Öğretim Görevlisi Hakan Öniz de Kemer'de yapılması planlanan İdyros Antik Kenti'nin turizme kazandırılması, sualtı arkeoloji müzesi ve dünyanın en büyük ikinci arkeoloji gemisinin 24 Mayıs'ta denize indirilmesi ile ilgili bilgiler verdi. Toplantı sonrasında, yer tahsisini Kemer Belediyesinin sağladığı yerde ATSO'nun yaptırdığı Sanat ve Eğitim Merkezi ile ilgili Belediye Başkanı Topaloğlu ile ATSO Başkanı Çetin'e plaket verildi.