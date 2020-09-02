Turizmde toparlanma süreci Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, pandemi dolayısıyla geçen yıla göre turizm hedeflerinin revize olduğunu ancak bir toparlanma yaşandığını ifade ederek, "Toparlanma da var ama süreci hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, pandemi dolayısıyla geçen yıla göre turizm hedeflerinin revize olduğunu ancak bir toparlanma yaşandığını ifade ederek, "Toparlanma da var ama süreci hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Tokat'ta, tarihi ve kültürel mekanlarda devam eden projeleri sahada takip etmek üzere gelen Bakan Yardımcısı Demircan, Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Butik Otel'e dönüştürülen Yazmacılar Hanını gezen Demircan, restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan Halit Sokağında incelemelerde bulundu. Daha sonra tarihi Ulu Cami'yi gezen Bakan Yardımcısı Demircan, sırasıyla tarihi Sulu Sokak Çarşında bulunan tarihi mekanlar ve müzeleri gezerek bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Demircan, Tokat'a ilk defa geldiğini, tarihi mekanlardan oldukça etkilendiğini kaydetti. Tokat'ın kültür, sanat ve vakıf şehri olduğuna işaret eden Demircan, tarihi ilişkileri içerisinde Tokat'ın İstanbul'la benzer ilişkileri olduğunda gördüğünü belirterek, "Kültür Turizm Bakanlığının, Vakıflar Genel Müdürlüğünün burada yürüttüğü bir çok iş var. Bu işlerin hangi aşamada olduğunu yakından görmek, özellikle şehrimizde kültürel altyapıyla ilgili yapılabilecek bazı projeleri sayın valim sayın belediye başkanımıza sayın vekilimizle istişare etmek, projelere yeni ivmeler katmak için buradayım" dedi.

Pandemi sürecinde turizmde toparlanma

Pandemi sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Demircan, "Tabii ki geçen yıla göre hedeflerimiz çok daha revize oldu ancak bir toparlanma da olmadı diyemeyiz. Toparlanmada var ama süreci hep birlikte yaşıyoruz. İşte milli eğitimin olaylara yaklaşım, üniversitelerin olayla yaklaşımı, bu içeride yaşadığımız bütün süreç dünyada da yaşanıyor. Beklentimiz en kısa zor dönemde bir aşının çıkması. Ama vatandaşımızın şu süreci geçerken dikkat edeceği şey de sihirli üç kelime var. Bunlar maske, mesafe ve hijyen. Bütün bu olaylara bağlı olarak da turizmimizi de bu sürece göre şekillenecek. Umut ediyoruz ki bir an evvel bu girdaptan bütün dünya çıkmış olsun" diye konuştu.

Süreç atlatılmaya çalışılıyor

Türkiye'ye gelecek ülke sayısı ile ilgili sorulara Bakan Yardımcısı Demircan, "Kültür Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bir turizmci olarak dünyayla olan temasları, uçuşlarının kapılarının açılmasını ve o süreçleri de çok titizlikle bizzat kendisi takip ediyor. O anlamda da çok başarılı ama sonuçta karşımızda yine bu pandemi hareketliliğinin bütün ülkelerdeki bilim kurullarının kararlarına bağlı olarak gelişiyor. Ama başlangıç noktasından buraya geldiğimizde en azından bir hareket var. Tesisleri ayakta tutarak az da olsun bir harekette sağlayarak, geleceğe taşıyabilmek bu süreci atlatabilmek hep birlikte süreci izliyoruz" diye cevap verdi. - TOKAT

Kaynak: İHA