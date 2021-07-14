Turizmde son yılların en hareketli "bayramı" olması bekleniyor
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Turizmde son yılların en hareketli "bayramı" olması bekleniyor

Turizmde son yılların en hareketli 'bayramı' olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son yılların en yoğun bayram tatilini geçireceklerini düşünen turizm sektörü, sadece Akdeniz ve Ege'de değil, Türkiye'nin birçok noktasında hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

Son yılların en yoğun bayram tatilini geçireceklerini düşünen turizm sektörü, sadece Akdeniz ve Ege'de değil, Türkiye'nin birçok noktasında hareketlilik yaşanmasını bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıklamasının ardından Antalya'da yoğunluk daha da arttı. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kent, yabancı turistler kadar iç pazardan da talep görüyor.

Salgın tedbirleri kapsamında "Sağlıklı ve güvenli" turizm sertifikasıyla hizmet sunulan bölgede, turistler deniz, kum ve güneşin keyfini yaşıyor. Rusya, Almanya ve Orta Doğu başta olmak üzere farklı destinasyonlardan yoğun turistlerin geldiği kente, Türkiye'nin farklı bölgelerinden tatilciler de ilgi gösteriyor. Yaşanan yoğunluk salgın sürecince turizmcilere moral oldu.

Tatilde "trafik ve salgın kurallarını" ihmal etmeyin uyarısı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkes için sağlıklı bir bayram olmasını istediklerini söyledi.

Salgından dolayı insanlarda tatil özlemi olduğunu belirten Çorabatır, "Kış aylarından itibarın seyahat hareketinin iç pazarda yükseleceğini söylemiştik. Öyle de oldu. Aşılama çalışmaları, vakaların düşmesi bunda etken oldu. Ege ve Akdeniz'de otellerin çoğu açıldı. Tesislerin çoğu da bayramı dolu olarak geçirecek. Sonrasında da böyle devam edecek. Yurt dışından rezervasyonlar sürüyor." diye konuştu.

Sektörün sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunduğunu vurgulayan Çorabatır, "Tatile çıkacaklara tek ricamız, lütfen trafik ve salgın kurallarını ihmal etmeyelim, rehavete kapılmayalım. Buna çok dikkat etmelerini istiyoruz. İnşallah insanlar tatilde güzel bir nefes alma fırsatı bulacaklar." dedi.

"Hem araç hem uçak yoğunluğu var"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram tatili açıklamasının ardından taleplerin iyice arttığını dile getirdi. Güzel bir sezon olacağını anlatan Atmaca, "Son yılların en yoğun bayram tatili olacak ve her yer dolacak. Sadece Akdeniz, Ege değil Türkiye'nin birçok noktasında hareketlilik yaşanacak. Hem araç hem uçak yoğunluğu var. Salgın sürecinde sağlıklı ve güvenli turizm için sektör tedbirlerini aldı. Sertifikalı hizmet sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'dan da yoğun şekilde misafirlerin geldiğine değinen Atmaca, güzel bir sezon geçtiğini kaydetti.

"Yoğun taleple karşılaştık"

Uluslararası Helal Turizm Derneği Genel Başkanı Yusuf Gerçeker ise Kurban Bayramı tatilinin her zamankinden çok daha yoğun geçeceğini bildirdi.

Yoğun taleple karşılaştıklarına dikkati çeken Gerçeker, "Salgın kapsamındaki kısıtlamalar kalktığı için insanlar erken rezervasyon yapmıştı. Kurban Bayramı tatili 9 gün olunca talep iyice arttı. İş dünyası yıllık izinlerini bayramla birleştirdiği için özellikle temmuz ayına çok yoğun talep aldık. Oteller yüzde 100 doldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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