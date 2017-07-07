Turizmde Sevindirici Gelişmeler Yaşanıyor"

KEREM KOCALAR - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, bu yıl turizmde 2015'i yakalamanın hedeflendiğini belirterek, buna doğru yaklaşıldığını bildirdi.



Avcı, bir dizi etkinliklere katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl konjonktürel bazı gelişmeler neticesinde turizm alanında bir nevi kriz yaşandığını dile getirdi.



Bu krizin yaşanan dalgalanmalara bağlı bir gelişme olduğunu ifade eden Avcı, Rusya pazarında tıkanmalar görüldüğünü hatırlatarak, "Öte yandan tüm dünyada olan ama Türkiye'de olduğu zaman Avrupa'da köpürtülen bazı terör olaylarının da etkisiyle Avrupa pazarında gerileme oldu." diye konuştu.



Bu yılki turizm rakamlarının sevindirici olduğunu belirten Avcı, turizmdeki hareketlenmelerin önümüzdeki süreçte daha iyi rakamlara ulaşılacağını gösterdiğini vurgulayarak, "Turizmde bu yıl asgari olarak 2016'nın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Çıkabilecek miyiz, evet çıkıyoruz. İyimser hedefimiz bu yıl turizmde 2015'i yakalamak. Ona doğru da yaklaşıyoruz. Ama biliyorsunuz en yüksek rakamımız olan 2014 hedefine henüz yaklaşamadık. İnşallah o da olur." diye konuştu.



"Avrupa pazarında da toparlanma var"



Bakan Avcı, Avrupa'dan gelen turist sayısında da toparlanma olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Rusya pazarımız toparlanıyor, çok da iyi gidiyor. Avrupa pazarında da toparlanma var ama Rusya pazarı kadar hızlı değil. Çünkü Avrupa'da geçmişte marjinal bazı siyasetçilerin ve bazı marjinal partilerin kullandığı argümanlar, maalesef ana akım siyasetçiler tarafından kullanılmaya başlandı. Malum Hollanda olayında oradaki siyasetçilerin tavrını gördük. Yoksa Hollanda, Almanya veya İsviçre halkıyla Türk halkının ne sorunu olabilir? Halklar arasında düşmanlık olmaz. Her sene bize Hollanda'dan 1,5 milyonun üzerinde turist geliyordu. Şimdi de ona doğru gidiyoruz. Almanya halkı özellikle daha önce buraya gelmiş ve tatil yapmışsa bizi tanır, Hollanda halkı bizi tanır. Türkiye'ye gelenler, Türkiye'yi tanıyanlar yine gelmeye devam edecekler. Yeter ki oradaki marjinal söylemleri benimseyen siyasetçiler halk üzerindeki psikolojik baskıyı bıraksınlar. Yoksa bizim halklara mesajımız ulaştığı zaman, Almanlar da Hollandalılar da veya başka bir ülkedekiler de Türkiye'yi severler ve gelmek isterler."