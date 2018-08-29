MUSAB TURAN - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı ilk 7 ay yabancı turist sayısı verilerine ilişkin, "Avrupalı turistin ciddi bir dönüşü var. Klasik pazarların dışında yüzde 95 Hindistan, yüzde 88 Çin artış kaydetti. Katar'da inanılmaz artış var, yüzde 123... Yani turizmde rekorları kırarak devam ediyoruz." dedi.

Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yabancı turistlere ilişkin verileri değerlendirdi.

Bağlıkaya, açıklanan verilere göre, Türkiye'ye yılın ilk yedi ayında 21,6 milyon turist geldiğini ifade ederek, "Ülkemize 7 ayda ne kadar döviz girdisi olduğu henüz açıklanmadı ama 15 milyar doların üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Burada sevindirici olan Almanya, İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi klasik pazarlarımızın yani Orta Avrupa pazarlarımızın geri dönmüş olması. Hani Avrupalı turistle ilgili geçmişte yaşamış olduğumuz sıkıntıların artık yavaş yavaş bertaraf edilmesi... Dolayısıyla Avrupalı turistin ciddi bir dönüşü var." diye konuştu.

Gelen turist sayısında ortalama yüzde 25 seviyesinde artış olmasının yanında bu oranın İngiltere'den gelen turist sayısında yüzde 37, Hollanda'dan gelen turist sayısında yüzde 29'a çıktığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Avrupa'dan gelen turist sayısı ortalamanın üzerinde. Dolayısıyla hedefe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Klasik pazarların dışında yüzde 95 Hindistan, yüzde 88 Çin artış kaydetti. Katar'da inanılmaz artış var, yüzde 123... Yani turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz. İnşallah bu trend 2019'da da aynen devam edecek ve 2023'ten önce 50 milyon turist hedefimizi yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

"Yoğunluğun devam edeceğini öngörüyorum"

Bağlıkaya, turizmdeki canlılığın yılın geri kalanında da devam etmesini beklediklerini dile getirerek, sezonun kasım ayının ortalarına kadar devam ettiğini söyledi. Bağlıkaya, "Doluluklar yüksek devam edecektir. Bu vesileyle erken rezervasyon fırsatlarını bir kez daha hatırlatmak isterim. Vatandaşlarımız erkenden rezervasyon yaparsa istediği tatili istediği yerde yapabilir. Sona kaldığınız zaman hem fiyatlar çok daha yüksek olabilir hem istediğiniz yerde ve standartta bir otelde yer bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla eylül ve ekim de Türkiye için yüksek sezondur. Hatta kasımın bir kısmına kadar bayram yoğunluğu kadar olmasa da bir yoğunluğun devam edeceğini öngörüyorum." ifadelerini kullandı.