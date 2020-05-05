Turizmde normalleşme haritası hazır
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Turizmde normalleşme haritası hazır

Turizmde normalleşme haritası hazır
05.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:42

Son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri de Türkiye'nin turizm alanındaki normalleşme süreci. Bu kapsamda sektörler eylem planlarını yaptı ve cari açığın ilacı olan turizm sektörü de kendi yol haritasını hazırladı.

Son dönemlerde en çok tartışılan konulardan biri de Türkiye'nin turizm alanındaki normalleşme süreci. Bu kapsamda sektörler eylem planlarını yaptı ve cari açığın ilacı olan turizm sektörü de kendi yol haritasını hazırladı. Yeni plana göre tüm transfer araçlarında dezenfektanlar yer alacak, araçların yan koltukları da boş bırakılacak.

MAKSİMUM YÜZDE 60 DOLU OLACAK

Otellere maksimum yüzde 60 doluluk izni verilecek. Otele gelen turiste eğer maskesi yoksa maske temin edilecek. Turistlerin otel girişinde ateşi ölçülecek. Resepsiyona sosyal mesafe çizgileri eklenecek. Lobiden katlara, asansörden koridorlara ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için otelin çeşitli yerlerine de dezenfektanlar asılacak.

ODALAR 12 SAAT BOŞ BIRAKILACAK

Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları turist otelden ayrıldığında dezenfekte edilecek. Odalar 12 saat boş bırakılacak. Oda temizliğinde görevli personel çalışırken kişisel koruyucu malzeme kullanılacak.

OTELLERE CAM BÜFE GELİYOR

Restoran-kafe girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak sosyal mesafe aralığı işaretlenecek, masalar arasına ise en az 1.5 metre mesafe bırakılacak. Her şey dahil sistemiyle çalışan otellerde açık büfedeki yiyeceklerin sunumları otel personeli tarafından yapılacak.

Yiyecekler ise öksürük, hapşırma riskine karşı cam bir panelde kapalı olarak sunulacak.

PLAJDA SOSYAL MESAFE KORUNACAK

Yüzme havuzu, şezlonglar ve oturma alanlarında da sosyal mesafe kuralları uygulanacak.

KARANTİNA ALANI OLUŞTURULACAK

Ayrıca otellerde acil durumlar için de karantina alanları oluşturulacak. Gelen turistte ateş, öksürük gibi riskli durumlar görülmesi haline karantina altına alınacak.

(İHA)

Turizmde normalleşme haritası hazır

Kaynak: İHA

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