Turizmde Macera Devri

06.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:15

Turizmde deniz, kum, güneş üçlemesinin dışına çıkmak isteyenler alternatif turizm türlerine yöneliyor. Her gün büyümekte olan dünya turizm pastasında yapılan araştırmalara göre küresel macera turizmi 2018 yılında 586,3 milyar dolarken 2026'da 1.626,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bacasız sanayi olarak bilinen turizm endüstrisinde yeni bir kavram olan macera turizmi her geçen gün popülerliğini arttırıyor. Büyüme oranları da bu net bir şekilde gösteriyor. Turizm sektörü ortalama yüzde 4-7 arasında büyürken, etkinlik ve spor odaklı macera turizmi yüzde 20-30 büyüme ile önemli bir ekonomik gelir kapısı olarak ülkelerin turizm stratejilerinde ön planda yer alıyor.

Tarihiyle, doğasıyla ve kültürüyle birçok medeniyeti barındıran maceraseverler için birçok alternatif barındıran Türkiye'de macera tutkunlarının dikkatini çeken ülkeler arasında bulunuyor. Bu kapsamda ülkemizde 'İçindeki Maceraperesti Ortaya Çıkar' sloganıyla Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından 13-16 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 'Macera Turizmi ve Sporları Fuarı Adventure Turkey' ülke ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacak.

Maceraseverler İstanbul'da

Ortadoğu, Avrupa, Afrika, Balkan ülkeleri ile Türki Cumhuriyetlerinden sektör profesyonellerini tek çatı altında toplayacak organizasyon ayrıca 'Kamp Ateşi söyleşileri kapsamında Türk Dağcı ve yazar Nasuh Mahruki, belgesel yapımcısı Savaş Karakaş, Milli Dağcı Doğan Palut gibi macera dünyasının ünlü isimlerini de bir araya getirecek. 4 gün boyunca fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilecek sunum ve söyleşi, kısa film ve macera dolu etkinlikler eğlenceli bir o kadar da eğitici dakikalara sahne olacak.

Kaynak: Bültenler