Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı'nın ikinci gününde "Turizmde İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Alanya HEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği işbirliğinde düzenlenen "Turizmde Kariyer Zirvesi ve 6. İstihdam Fuarı" sona erdi. 9-10 Mart tarihleri arasında ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler ve Turizm Fakültesi fuaye alanında düzenlenen fuarın ikinci gününde "Turizmde İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Tüm gün süren çalıştayda sektörün önde gelen turizm işletmelerinin üst düzey yöneticileri, sektöre yön veren sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve turizm akademisyenleri bir araya geldi. Turizm sektörünün talep ettiği insan kaynakları ile yükseköğrenim müfredatlarında yapılması gereken düzenlemelerin tartışıldığı çalıştayda sektörün önemli konuları masaya yatırıldı. "Turizmde meslek yasası, çalışanların lojman olanaklarının iyileştirilmesinin gerekliliği, yabancı dil sorunu, müfredatlardı uygulamalı derslerin ve staj imkanlarının artırılmasını sağlayacak bir model geliştirilmesi, çalışanların aileleri ile birlikte konaklamasına imkan sağlayacak konforlu alanların oluşturulması" gibi konular çalıştayda öne çıkan başlıklar oldu.

Turizmde İnsan Kaynakları Yönetim Stratejileri" konulu çalıştayın sonunda programa katılan tüm katılımcılara ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi. Çalıştaya dair tüm detayların önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan "Çalıştay raporu" ile tüm sektör paydaşlarıyla paylaşılacağı bildirildi. - ANTALYA