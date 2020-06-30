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Turizmde iş zamanı

İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü, ildeki turizm sektörüne Aktif iş gücü kapsamında, İşbaşı Eğitim Programları uygulayarak destek veriyor.

Turizmde iş zamanı
30.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:41

İŞKUR Yalova İl Müdürlüğü, ildeki turizm sektörüne Aktif iş gücü kapsamında, İşbaşı Eğitim Programları uygulayarak destek veriyor.

Turizm sezonun açılması ile birlikte sektörün eleman ihtiyaçları için harekete geçen İŞKUR, İhlas Armutlu Tatil Köyü Yönetimi işbirliği ile İşbaşı Eğitimi Programı protokolü imzaladı. İŞKUR Yalova İl Müdürü Erhan Dede, "Turizm sektörü, ilimizin öncü sektörlerinden biri ve sektördeki istihdam potansiyeli önemli. Korona süresince seyahat konaklama ve hizmetler sektörünün tüm paydaş işletmelerine talepleri doğrultusunda kısa çalışma ve nakdi ücret desteğini sunmaya devam ediyoruz. Turizm işletmelerimizi yeni normalleşme sürecinde yakından takip ederek saha ziyaretleri yapıyoruz. Yapılan ziyaretlerde turizm işletmelerinin; tesislerin dezenfeksiyonu, teknik bakım ve onarım, personel eğitimi, sosyal mesafe, tesis faaliyetlerinin tekrar düzenlenmesi, termal kameralar ve psikolojik önlemler gibi birçok tedbiri yerine getirdiklerini gözlemliyoruz" dedi.

Turizm de iş ve istihdam zamanı olduğunu belirten Dede, "İşbaşı eğitim programları ile ön büro personeli, can kurtaran, garson servis elemanı gibi mesleklerde danışmanlık, işe yerleştirme faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. İş başı yapan her kursiyerimize zaruri gider, sigorta pirim teşviği ve istihdam taahhüdü verildi. Salgın sonrası sıkıntılı sürecin hızla aşılarak istihdamın artırılması adına İŞKUR olarak işletmelere yönelik destek tedbirlerin anlatıldığı ziyaretlerde, önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesi beklenen istihdam kalkanı paketi ve teşviklerimiz ile işyerlerimizin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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