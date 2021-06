Turizmde iç pazar rezervasyonları 2019'u bile aştı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaların 1 Temmuz'da sona ereceği yönündeki kararlar üzerine iç turizmde ciddi talep artışı yaşanıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde büyük hareketlilik başladı. Sektör temsilcileri, taleplerin turizmde en iyi yıl olan 2019'un aynı döneminden yüzde 60 daha fazla olduğunu açıkladı.

Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerde, 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceğinin açıklanmasının ardından büyük hareketlilik başladı. 20- 23 Temmuz tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatiliyle birleştirilecek olmasıyla 11 güne uzayan tatil süreci dönemi için ciddi talep oluştuğu açıklandı.

2019'UN YÜZDE 60 ÜSTÜNDESeyahat acentesi yönetim kurulu başkan yardımcısı Suat Özbek, kötü geçen 2020'nin üzerine şu an turizmde en iyi sezonlardan biri olan 2019'un haziran ayına göre bile satışı yapılan oda sayısında yüzde 60'ın üzerinde artış performansı sergilendiğini açıkladı. Özbek, "Dolayısıyla yaz sezonuyla alakalı çok yoğun talep var. Türk misafir, şu an içinde bulunduğumuz dönemden bayrama kadar da makul fiyatlar, çok avantajlı tatil imkanı olduğundan yakın tarihe çok ilgi gösteriyor" dedi.BAYRAM TATİLİ 11 GÜNKurban Bayramı, 15 Temmuz tatiliyle birleştiğinde 11 güne kadar çıkan uzun bir tatil periyoduna dönüştüğünü belirten Suat Özbek, "Temmuz sonuna kadar işler çok hareketli. İsteyen misafirin bütçesine göre alternatif üretebileceği bir temmuz yaşıyoruz. Kıyaslamak gerekirse, 2019 yılı iç pazar için çok iyi yorumlanabilecek bir sezondu. 2019'un o döneminde sattığımız oda sayısının yüzde 60 üzerinde bir performans gerçekleşiyor. Türk misafir pandemiden kaynaklı kapanma döneminin acısını yoğun ilgi göstererek çıkartıyor" diye konuştu.EGE VE AKDENİZ'E YOĞUN TALEP1 Temmuz'daki normalleşmenin üçüncü kademesiyle birlikte ilginin daha da yoğunlaşacağını öngördüklerini açıklayan Özbek, şu uyarıda da bulundu: "Bodrum, Çeşme, Kemer, Belek ve Side gibi tatil beldelerinde özellikle haziran sonu yüzde 90'ın üzerinde doluluklar bekliyoruz. Yalnız Türk misafire şunu hatırlatmak gerekir, çok kısa zaman önce Rus pazarı da yoğun bir taleple başladı. Bu, dolulukları daha da artıracaktır. Aynı zamanda yine Almanya Türkiye'yi riskli bölgelerden çıkardı. Özellikle Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın yoğun ilgisini de görüyoruz. Alman vatandaşı da yüzünü Türkiye'ye dönerse ciddi anlamda yaz sezonunda doluluk olacaktır. Bu yüzden Türk misafirin planlamalarını erken yapmasında fayda var. Ulaşılabilir ve avantajlı fiyatlar itibarıyla en yoğun talebi Bodrum, Didim, Kuşadası ve Ege Bölgesi görüyor."BAYRAMDA TAM DOLULUK BEKLENİYORİç pazardan özellikle son 10-15 gündür yoğun talep görüldüğünü anlatan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Kurban Bayramı dönemi için de yine yoğun talep oluştuğunu açıkladı. Rusya'dan uçuşların 22 Haziran itibari ile başlamasıyla dolulukların da artmaya başladığını, şu an kapalı tek ülkenin İngiltere kaldığını kaydeden Atmaca, "Otellerimizin büyük bölümü açıldı ve 17 günlük tam kapanma sürecinin ardından iç pazarda başlayan hareketlilik yurt dışı turizmle artarak devam ediyor. Bayramda tüm Türkiye'de her yerin dolmasını bekliyoruz. Ciddi doluluk oranlarına ulaşılacağını tahmin ediyoruz. Erken rezervasyonlarda bayram dönemi için ciddi talep var" dedi.BELEK'TE YÜZDE 100 DOLULUKHem iç hem de dış turizmdeki talepte ciddi artış ivmesi oluştuğunu belirten Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, "Özellikle Rusya'nın açılışı sonrasında o kadar sıkışmış gaz vardı ki, boşluk buldu ve gittikçe büyüyen bir bulut gibi rezervasyon da gelecek. Bir anda çok ciddi sayıda uçak koymak mümkün olmadığından tur operatörlerinin kademeli uçak sayı artışıyla temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında 2019 rakamlarına yakın veya geçeceğini tahmin ediyoruz. Kurban Bayramı için de ciddi talep var. Tahminim özellikle Ege bölgesi başta olmak üzere, çok ciddi iç turizm hareketi bekliyoruz. Bayramda Belek bölgesinde ise hem otel, hem bölge genelinde dolulukların yüzde 100'e yakın olacağını düşünüyorum" diye konuştu.2019 RAKAMLARI BEKLENİYOR

Antalya Turistik İşletmeler Otelciler Pansiyoncular Derneği Başkanı Al Özel ise Rusya'nın açılmasıyla boş bardağın dolmaya başladığını belirterek, 10 Temmuz'a kadarki süreçte otellerin 5 yıldızlı ve tatil köyleri öncelikli olmak üzere yavaş yavaş dolacağını, iç pazardaki hareketliliğin de Kurban Bayramı'nda ciddi düzeylere ulaşacağını kaydetti. Bayram için Antalya'da Kaleiçi ve şehir otellerinin de talep almaya başladığını anlatan Özel, hala erken rezervasyon yaptıracaklar için ciddi fiyat avantajları sunulduğunu, bayramda 2019 rakamlarına ulaşmayı beklediklerini açıkladı.

