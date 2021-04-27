Turizmde hareketliliğin Ramazan Bayramı sonrası başlaması bekleniyor
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Turizmde hareketliliğin Ramazan Bayramı sonrası başlaması bekleniyor

Turizmde hareketliliğin Ramazan Bayramı sonrası başlaması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde hareketliliğin Ramazan Bayramı sonrası başlamasını beklediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmde hareketliliğin Ramazan Bayramı sonrası başlamasını beklediklerini söyledi.

GMT Fuarcılık tarafından Antalya Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Lastminute" Turizm Pazarlama Fuarı'nın açılışı için kente gelen Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte düzenlenen fuarın önemine değindi.

Salgın nedeniyle tüm dünyada sıkıntılar yaşandığını ifade eden Alpaslan, Rusya'nın uçuşlara yaptığı sınırlandırmanın kaldırılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Antalya'da Ukrayna Kültür ve Turizm Bakanı ile yardımcısını ağırlayacaklarını belirten Alpaslan, şunları kaydetti:

"Ukrayna'dan ülkemize gelecek ziyaretçilerle ilgili Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın detaylarını görüşeceğiz, kendilerine de anlatacağız. Ülke olarak umuyoruz ki alacağımız tedbirlerle beraber vakalarda istediğimiz düzeye düşüp, yine başta turizm sektörü olmak üzere aşılamanın artırılmasıyla inşallah Ramazan Bayramı'nın ardından turizmde bir hareketlilik bekliyoruz. Haziran ayında ve sonrasında da inşallah turizmde bir bereket olacak. Buna yönelik sektörümüzle beraber, Bakanlık ve devlet olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ramazan Bayramı'ndan sonra inşallah her şeyin turizm adına güzel olacağını beklemekteyiz. Vaka sayılarının istediğimiz seviyeye düşmesiyle ülkemize olan sınırlandırmaların da kademe kademe kalkmasıyla haziran ve temmuzda daha yoğun bir turizm hareketliliği beklemekteyiz."

Güvenli Sertifika Programı'nın önemine işaret eden Alpaslan, geçen yıl salgın sürecinde programla büyük bir başarı sağlandığını belirtti. Dünyaya örnek olduklarını ifade eden Alpaslan, "Birçok ülke bizden Güvenli Sertifika Program'ının örneğini alıyor. Bu yıl da bu programı devam ettiriyoruz. Geçen yıl gördüğümüz faydalarını dikkate alarak son derece kararlı ve tavizsiz şekilde uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Sezonu "son dakika" rezervasyonları şekillendirecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, salgın sürecinde uzun vadeli planlar yapamayan insanların artık son dakikada bulunduğu ortamın gerçeklerini dikkate alarak tatil programlarını yaptığını söyledi.

Turizm sezonunu "son dakika" rezervasyonlarının belirleyeceğini belirten Alpaslan, "İnşallah aşılamanın tüm dünyada yaygınlaştırılmasıyla salgının gündemin gerilerine düşmesiyle beraber yine rezervasyonlar beklediğimiz gibi olacak. Artık teknolojinin ve dijitalleşmenin bu kadar arttığı bir dünyada salgın gibi bir süreci yaşayıp da bundan ders alan bir dünya olarak turizmde tüketici eğilimleri değişecek. Biz de turizmciler olarak turizm ürünleri sunan girişimciler olarak bunu dikkate alarak, gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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