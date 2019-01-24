Turizmde Finlandiya Pazarında Yüzde 25'lik Büyüme Bekleniyor

Finlandiya'da düzenlenen Matka Turizm Fuarına katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Uslu, Finlandiyalı turist sayısında bu yıl yüzde 25'lik bir artış beklediklerini bildirdi.

Fuarla ilgili izlenimlerini aktaran Uslu, Matka fuarının İskandinavya'nın en büyük turizm fuarı olduğunu söyleyerek, "Fuara yaklaşık 65 bin kişi katıldı. Fuarın ilk günü turizm profesyonelleri, diğer günler ise tüketiciler için açıldı. Fuar boyunca Fin vatandaşları çeşitli acenteleri ziyaret ederek çok avantajlı promosyon ve kampanyalardan yararlandı. Fuarda karavan ve emlak bölümü de büyük ilgi gördü" dedi.

"Rezervasyonlar artışta"

Uslu, açıklamalarının devamında"2019 yılı için Finlandiya pazarında beklentiler olumlu yönde. Artışın Türkiye genelinde 2018 rakamlarına göre yüzde 20-25 arasında olması bekleniyor."ifadelerine yer verdi.

Finlandiya'nın en önemli tur operatörlerinden Aurinko Matkat'ın Türkiye temsilcisi Exotic Tour'un sahibi Cengiz Topçu, ön satışlarda şimdiden yüzde 20'lik bir artış olduğunu kaydetti. Antalya ve Gazipaşa Alanya havalimanlarından gelen yolcu sayıları ise yıllara göre şu şekilde oluştu: 2014'de 134 bin 853, 2015'de 112 bin 458, 2016'da 55 bin 889, 2017'de 37 bin 281 ve 2018'de 55 bin 680. - ANTALYA

Kaynak: İHA