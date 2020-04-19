"Turizmde etkin planlama ve tanıtımla 2021’i kazanabiliriz"
MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, "2020'nin turizm hareketliliği en iyi ihtimalle yılın son çeyreğinde sıkışıp kalacağından 2021'in tanıtım ve PR çalışmalarına şimdiden önemle eğilmemiz gerekiyor" dedi.
19.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:30
MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, "2020'nin turizm hareketliliği en iyi ihtimalle yılın son çeyreğinde sıkışıp kalacağından 2021'in tanıtım ve PR çalışmalarına şimdiden önemle eğilmemiz gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com