"Turizmde etkin planlama ve tanıtımla 2021’i kazanabiliriz" MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, "2020'nin turizm hareketliliği en iyi ihtimalle yılın son çeyreğinde sıkışıp kalacağından 2021'in tanıtım ve PR çalışmalarına şimdiden önemle eğilmemiz gerekiyor" dedi.

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, "2020'nin turizm hareketliliği en iyi ihtimalle yılın son çeyreğinde sıkışıp kalacağından 2021'in tanıtım ve PR çalışmalarına şimdiden önemle eğilmemiz gerekiyor" dedi. Kaynak: Dunya.com