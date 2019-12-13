Turizmde çeşitlilik için alternatif gayrimenkul çağrısı
Gayrimenkul sektörünün en önemli buluşmalarından RE360 Konferası'nda konuşan TTYD Başkanı Oya NARİN, turizmin sürdürülebilir kalkınmada taşıyıcı olabilmesi için sektör potansiyelinin stratejik bir vizyon çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi.
13.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:42
Gayrimenkul sektörünün en önemli buluşmalarından RE360 Konferası'nda konuşan TTYD Başkanı Oya NARİN, turizmin sürdürülebilir kalkınmada taşıyıcı olabilmesi için sektör potansiyelinin stratejik bir vizyon çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi
Kaynak: Dunya.com