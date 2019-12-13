Haberler » Ekonomi » Turizmde çeşitlilik için alternatif gayrimenkul çağrısı - Ekonomi

Turizmde çeşitlilik için alternatif gayrimenkul çağrısı

Gayrimenkul sektörünün en önemli buluşmalarından RE360 Konferası'nda konuşan TTYD Başkanı Oya NARİN, turizmin sürdürülebilir kalkınmada taşıyıcı olabilmesi için sektör potansiyelinin stratejik bir vizyon çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi.

13.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:42
Turizmde çeşitlilik için alternatif gayrimenkul çağrısı

Gayrimenkul sektörünün en önemli buluşmalarından RE360 Konferası'nda konuşan TTYD Başkanı Oya NARİN, turizmin sürdürülebilir kalkınmada taşıyıcı olabilmesi için sektör potansiyelinin stratejik bir vizyon çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler