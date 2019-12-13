Turizmde çeşitlilik için alternatif gayrimenkul çağrısı

13.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:42

Gayrimenkul sektörünün en önemli buluşmalarından RE360 Konferası'nda konuşan TTYD Başkanı Oya NARİN, turizmin sürdürülebilir kalkınmada taşıyıcı olabilmesi için sektör potansiyelinin stratejik bir vizyon çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiğini söyledi