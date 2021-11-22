Turizmde 2022, 'Almanya yılı' olabilir

TURİZMDE pandemi döneminde ciddi kayıplar yaşayan Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'dan, 2022 yılı için 5 milyon Turist bekleniyor. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Almanlar, 2 yıldır çok sert tedbirler nedeniyle seyahat edemediklerinden 2022 Türkiye için 'Almanya Yılı' olabilir" dedi.

Türkiye turizm sektörü temsilcileri, pandemi nedeniyle dibe vuran, 2021'de az da olsa toparlanan turizmde, 2022 yılı için rekor yılı olan 2019'un üzerinde sayılar bekliyor. Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya için de 2022 yılının turizmde 'patlama yılı' olacağı öngörülüyor.

"2019'da Türkiye'ye 5 milyon 27 bin, Antalya'ya 2 milyon 673 bin Alman turist geldi. 2020'de Türkiye'ye 1 milyon 118 bin, Antalya'ya 360 bin Alman gelirken, 2021'in Eylül sonu itibarıyla Türkiye'ye 2 milyon 268 bin, ekim sonu itibarıyla Antalya'ya 1 milyon 165 bin Alman turist geldi. 2022 yılı için tüm turizm pazarlarında 2019 düzeyinde veya üzerinde rakamlar bekliyoruz. Dolayısıyla Almanya'dan da 3 milyona yakın Antalya olmak üzere Türkiye 5 milyonu yakalayabilir."